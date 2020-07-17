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Доказана польза регулярного секса 

Lenta.ru и ещё 1 9 часов назад
Доказана польза регулярного секса
Фото: depositphotos.com
Ученые из исследовательского университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) доказали пользу регулярного секса. Об этом пишет издание The Sun.
Исследователи установили, что занятия сексом благоприятно влияют на здоровье и продолжительность жизни. В эксперименте, продолжавшемся 11 лет, участвовали свыше 15 тысяч человек. Более половины добровольцев вступали в интимную связь не реже одного раза в месяц, при этом 36 процентов занимались сексом как минимум раз в неделю.
За время эксперимента умерли 228 испытуемых, из них 29 человек — от сердечно-сосудистых заболеваний, а 62 других добровольца — от рака. Ученые проанализировали полученные данные и заключили, что сексуальная активность снижает риск преждевременной смерти в среднем на 49 процентов. По их оценке, активная половая жизнь сокращает вероятность умереть от сердечной болезни на 21 процент, а от рака — на 69 процентов.
Ранее ученые из Университета Ковентри и Оксфордского университета пришли к выводу, что сексуальная активность способствует продлению молодости, в том числе препятствует развитию старческой деменции и других проблем с интеллектом. В исследовании приняли участие 73 человека (28 мужчин и 45 женщин) в возрасте от 50 до 83 лет.
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Женский форум
Любовь , Красивый секс , После секса
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