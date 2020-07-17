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Мне 42 года. С мужем я развелась пару лет назад после брака длиною в 15 лет. Детей мы уже вырастили, а кроме них вместе нас ничто не держало. Я еще хороша собой, занимаюсь спортом, постоянно стараюсь развиваться, книги читаю, в конце концов. Все, что делал муж, — каждый день уходил на работу, которая ему осточертела, возвращался домой и утыкался в телевизор. Секса у нас не было последние три года в браке. Я уже грешным делом подумала, что у него импотенция, но как-то раз поймала его за мастурбацией. И поняла, что больше так жить не хочу.

После развода я сразу же зарегестрировалась на сайте знакомств. Но не для того, чтобы снова выйти замуж или найти любовь. Мне хотелось простого животного секса без обязательств.

Бог меня услышал. В первую же неделю я познакомилась с Педро, — он француз, но уже несколько лет живет в России, преподает в университете и развивает бизнес. Впрочем, меня все это не интересовало. Гораздо важнее были его привлекательное лицо и накачанное тело.

Мы встретились в ресторане, распили бутылку вина и поехали к нему. Я еще в переписке заявила о своих намерениях, и его они, разумеется, не смущали. Мы начали срывать друг с друга одежду, едва ступив на порог. Он резко поставил меня на колени, но я не сопротивлялась. От него пахло дорогим парфюмом, который свел меня с ума. Мы занимались сексом несколько раз за ночь: иногда он был груб, как в лучших порнофильмах, иногда обращался со мной нежно и ласково, будто у него есть ко мне какие-то более высокие чувства, нежели плотская страсть. Он целовал все мое тело: от груди до кончиков пальцев ног. Можете себе представить? Незнакомый человек! Мой муж такого никогда не делал. Оральные ласки со стороны француза длились не меньше 20 минут. Я чувствовала, что он и сам получает от этого удовольствие. В то время как мой бывший муж постоянно отнекивался, говоря, что заниматься таким мужику постыдно.

Я не стала оставаться у Педро до утра, но четко поняла для себя, что секс с иностранцем — это совсем другой уровень. Они заботятся не только о своем оргазме, но и об оргазме партнерши. Они ухаживают за собой, ниже пояса нет неприятных сюрпризов. Они шепчут комплименты так, что все тело покрывается мурашками. Такое ощущение, что их где-то обучают тому, как нужно заниматься сексом с женщиной. Иных объяснений у меня нет. Теперь мне хочется переспать с итальянцем, испанцем и, например, с грузином. Говорят, все они очень страстные.