Россиянам объяснили пользу регулярного секса 

Все новости на карте

Эмоциональное состояние человека, как и его физическое здоровье, стабилизируется благодаря регулярному занятию сексом, заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Физическая близость является не только хорошей физической активностью, но и серьезным "переформатированием гормонального баланса". Благодаря регулярному сексу не будет прогрессивного старения, рассказала специалист в своих социальных сетях.

Во время секса стимулируется синтез дофамина, отметила Павлова. Также вырабатываются окситоцин, серотонин и другие полезные вещества, вызывающие чувства радости и удовлетворенности. Вместе это уменьшает выраженность хронического стресса, объяснила медик.