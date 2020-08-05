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Россиянам объяснили пользу регулярного секса 

Слово и Дело и ещё 1 3 часа назад
Россиянам объяснили пользу регулярного секса
Фото: Слово и Дело
Эмоциональное состояние человека, как и его физическое здоровье, стабилизируется благодаря регулярному занятию сексом, заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Физическая близость является не только хорошей физической активностью, но и серьезным "переформатированием гормонального баланса". Благодаря регулярному сексу не будет прогрессивного старения, рассказала специалист в своих социальных сетях.
Во время секса стимулируется синтез дофамина, отметила Павлова. Также вырабатываются окситоцин, серотонин и другие полезные вещества, вызывающие чувства радости и удовлетворенности. Вместе это уменьшает выраженность хронического стресса, объяснила медик.
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