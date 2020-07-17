Пандемия отвратила людей от секса 

Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения, в том числе, самоизоляция, отвратили людей от секса. За время эпидемии значительно снизились продажи презервативов, сообщает CNBC.

По словам генерального директора материнской компании Durex, Reckitt Benckiser, Лаксмана Нарасимхана, во время пандемии люди в целом стали меньше заниматься сексом. Такую тенденцию он связывает с растущим уровнем тревоги. Впрочем Reckitt Benckiser не ограничивается только презервативами, но производит также и гигиенические средства. Продажи последних, наоборот, выросли. Нарасимхан отметил, что подобная тенденция складывалась и несколько лет назад во время вспышек атипичной пневмонии и MERS.

В России с началом периода самоизоляции граждане начали активно скупать секс-игрушки. С конца марта 2020 года продажи товаров для взрослых росли в среднем на 10-15 процентов в неделю. Спрос на товары для женщин растет сильнее, чем спрос на товары для мужчин. Например, продажи вибраторов и страпонов увеличились на 82 и 78 процентов соответственно.