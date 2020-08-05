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В Англии запрещен секс дома: кому и по какой причине? 

WMJ.ru и ещё 4 1 час назад
Кому в Англии запретили заниматься сексом дома
Фото: Depositphotos
Новые правила касаются северных областей страны.
Правительство Англии ужесточает меры в связи с пандемией коронавируса. Были введены новые правила. Теперь жителям северных областей страны, включая Ланкастер, Йоркшир и Манчестер, нельзя будет заниматься сексом у себя дома. Все потому, что запрещены собрания 2 или более человек. Исключение, конечно, делается для тех, кто живет вместе. Но если у тебя другой адрес, а ты находишься у своего молодого человека дома, тебя скорее всего оштрафуют. Тем, кто уже совершил 6 нарушений, придется заплатить больше 300 000 рублей.
Правда, жители северных областей страны уже нашли лазейку. Заселение в отель вдвоем никак не регламентируется, так что заняться сексом все-таки будет возможность.
Пока ограничения будут действовать до 19 августа. Правительство будет пересматривать их каждые две недели.
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