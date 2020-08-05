Кому в Англии запретили заниматься сексом дома

Новые правила касаются северных областей страны.

Правительство Англии ужесточает меры в связи с пандемией коронавируса. Были введены новые правила. Теперь жителям северных областей страны, включая Ланкастер, Йоркшир и Манчестер, нельзя будет заниматься сексом у себя дома. Все потому, что запрещены собрания 2 или более человек. Исключение, конечно, делается для тех, кто живет вместе. Но если у тебя другой адрес, а ты находишься у своего молодого человека дома, тебя скорее всего оштрафуют. Тем, кто уже совершил 6 нарушений, придется заплатить больше 300 000 рублей.

Правда, жители северных областей страны уже нашли лазейку. Заселение в отель вдвоем никак не регламентируется, так что заняться сексом все-таки будет возможность.

Пока ограничения будут действовать до 19 августа. Правительство будет пересматривать их каждые две недели.