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Из-за коронавируса люди стали реже заниматься любовью 

Анастасия Иванова 54 минуты назад
Из-за пандемии люди стали реже заниматься любовью
Фото: depositphotos.com
Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения негативно сказались на близости между партнерами. Как сообщает CNBS, за время эпидемии значительно снизились продажи презервативов.
Генеральный директор материнской компании Durex, Reckitt Benckiser, Лаксман Нарасимхан утверждает, что во время пандемии люди стали меньше заниматься любовью. Лаксан связывает это с растущим уровнем тревоги.
Однако Нарасимхан отметил, что выросли продажи гигиенических средств, производством которым компания также занимается.
В России же с началом периода самоизоляции люди стали активно скупать игрушки для взрослых.
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