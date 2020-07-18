Рейтинг худших мест для секса 

Наверняка у вас тоже бывали такие ситуации, когда страсть накрывала вас в самый неожиданных местах и в ход шло все, что оказывалось на тот момент под рукой. Сексологи напоминают, что в этом нет ничего плохого, однако не все места подходят для уединения, нанеся непоправимый урон вашему физическому или психоэмоциональному здоровью. Рейтинг весьма сомнительных вариантов для любовных утех — в материале Passion.ru.

Страсть в ванной комнате

Несмотря на то, что многие пары довольно успешно практикуют занятия любовью именно в ванной комнате, существует немало примеров, когда подобное занятие оканчивалось весьма плачевно. Во-первых, вы можете поскользнуться, упасть и получить серьезную травму. А во-вторых, можно получить сильную аллергическую реакцию на гель для душа, если вдруг вам придет в голову идея использовать его вместо смазки. Взвесьте все «за» и «против» и лишь убедившись, что вы просчитали все риски и позаботились о безопасности, включайтесь в игру.

Любовные утехи на ковре

Что такого опасного может быть в ковровом покрытии? Оказывается, этот коварный материал может оставить синяки, ссадины и даже так называемые «кровавые ожоги», если вы вдруг слишком увлечетесь и не позаботитесь о своей безопасности заранее. Поэтому, прежде чем бросаться в объятия любимого, продумайте альтернативный план, если вдруг секс на ковре окажется невыносимым.

Интим в автомобиле

Секс в машине может испытать ваши нервы на прочность. Даже если вам кажется, что у вас очень удобное авто, во время процесса вы можете обнаружить, что не так уж там и комфортно, и вообще, кто сказал, что секс в автомобиле — это очень возбуждающе? Подумайте о собственной безопасности и о том, чтобы не причинить вред партнеру.

Близость в лесу

Любителей «слиться с природой» тоже может ожидать разочарование. И дело не только в неудобстве или любопытных прохожих, которые могут оказаться поблизости, но и опасных насекомых, среди которых пауки или клещи-переносчики опасных заболеваний. Ведь наверняка вы в порыве страсти даже не заметите, что кто-то ползет по вашему телу, пытаясь проникнуть как можно глубже и укусить побольнее. Нередки случаи, когда после «лесной романтики» люди тут же кидаются в медицинские учреждения, чтобы снять с себя парочку-другую непрошенных гостей, обосновавшихся в самых неожиданных местах. И ладно еще, если обнаружены они будут вовремя, иначе серьезные проблемы со здоровьем вам точно обеспечены.

Секс в воде

Это только в фильмах занятия любовью в воде выглядят возбуждающе и многообещающе, а на деле все не так уж и радужно. Во-первых, секс в воде небезопасен, ведь презерватив может соскользнуть в самый неподходящий момент или вовсе можно подцепить целый букет инфекций. К тому же, вода сушит влагалище и вымывает естественную смазку, поэтому процесс превращается в то еще удовольствие. А во-вторых, подобные занятия требуют определенной физической подготовки, ведь это только с виду кажется, что все легко и просто, а на деле придется основательно потрудиться, чтобы все получилось.

Уединение на пляже

Те же самые малоприятные впечатления ожидают тех, кто захочет уединиться на пляже. Во время процесса можно «наестся песка» и найти его в самых неожиданных местах (что вызовет боль, порезы, микротрещины и инфекции), да и ваши любовные игры могут привлечь любопытных зевак, что тоже то еще испытание.

Любовь на кухне

Еще один совет, который так часто можно найти на страницах журналов, — заняться сексом на собственной кухне. С одной стороны, это действительно может разнообразить вашу интимную жизнь и вдохнуть страсть в отношения, но вот с другой… Неподходящие для любовных утех поверхности, неудобная планировка, овощи и фрукты (да-да, некоторые умудряются «подключать к процессу» даже еду), способные нанести травму или занести инфекцию и прочие минусы «кухонной любви». К тому же, нередки случаи, когда парочки в процессе садились на варочные поверхности и, соответственно, получали серьезные ожоги или ненароком получали колюще-режущие раны, незаметлив столовые приборы, ножи или ножницы, не вовремя подвернувшиеся им под руку во время близости. Думаем, что в данном случае собственная безопасность превыше всего и игра точно не стоит свеч.

Интим на колесе обозрения

Как бы романтично не выглядела любовь под облаками, все же рекомендуем воздержаться от душевного порыва и сдержать свою страсть, пока не спуститесь с небес на землю. В противном случае, пара минут неземного удовольствия может омрачиться внезапными приступами боязни высоты (тошнотой или головокружением) и травмами. Даже если физических увечий удастся избежать, испорченное впечатление от неудавшегося свидания точно останется с вами надолго.

Приключения в туалете самолета

Несмотря на то, что в последнее время количество перелетов сократилось, однако есть еще те немногие авантюристы, стремящиеся испытать страсть именно на высоте. Даже в полетах по России они умудряются уединиться в туалете и продемонстрировать все чудеса гибкости. Но как бы заманчиво это не звучало, сексологи предупреждают, что, во-первых, там не настолько чисто и безопасно, а во-вторых, стоит подумать о других пассажирах, которые вынуждены будут ждать, пока вы освободите помещение.