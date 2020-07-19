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Потерявшая мужа блогер Диденко перестала скрывать новый роман 

Вечерняя Москва 1 час назад
Потерявшая мужа блогер Диденко перестала скрывать новый роман
Фото: Вечерняя Москва
Блогер Екатерина Диденко намекнула на новые отношения, отвечая на вопросы своих подписчиков. Девушка опубликовала в Instagram Stories фотографию с мужчиной, который обнимает ее, но сам стоит спиной.
— Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них, — подписала снимок блогер.
Также она ответила на вопрос об умершем супруге. Ее спросили, любила ли она мужа и как сильно. На это девушка ответила, что все 11 лет, которые они были вместе — они любили друг друга.
— Я и сейчас его люблю, но мне нужно жить дальше, — добавила Диденко.
Позже она опубликовала фотографию с новым возможным избранником в профиле.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Диденко заметили с мужчиной во время отдыха в санатории в Подмосковье. По данным СМИ, новым возлюбленным провизора оказался 22-летний актер Владислав Черных.
Напомним, 28 февраля этого года муж блогера Екатерины Диденко заказал на ее вечеринку в бане 25 килограммов сухого льда, который бросили в бассейн. После этого туда стали прыгать гости вечеринки. При контакте с хлорированной горячей водой выделился углекислый газ, из-за чего пострадали семь гостей, получив химические ожоги дыхательных путей. В результате три человека погибли — муж блогера Валентин и двое друзей. По данному факту возбудили уголовное дело.
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