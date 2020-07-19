Потерявшая мужа блогер Диденко перестала скрывать новый роман 

Блогер Екатерина Диденко намекнула на новые отношения, отвечая на вопросы своих подписчиков. Девушка опубликовала в Instagram Stories фотографию с мужчиной, который обнимает ее, но сам стоит спиной.

— Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них, — подписала снимок блогер.

Также она ответила на вопрос об умершем супруге. Ее спросили, любила ли она мужа и как сильно. На это девушка ответила, что все 11 лет, которые они были вместе — они любили друг друга.

— Я и сейчас его люблю, но мне нужно жить дальше, — добавила Диденко.

Позже она опубликовала фотографию с новым возможным избранником в профиле.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Диденко заметили с мужчиной во время отдыха в санатории в Подмосковье. По данным СМИ, новым возлюбленным провизора оказался 22-летний актер Владислав Черных.

Напомним, 28 февраля этого года муж блогера Екатерины Диденко заказал на ее вечеринку в бане 25 килограммов сухого льда, который бросили в бассейн. После этого туда стали прыгать гости вечеринки. При контакте с хлорированной горячей водой выделился углекислый газ, из-за чего пострадали семь гостей, получив химические ожоги дыхательных путей. В результате три человека погибли — муж блогера Валентин и двое друзей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Читайте также: Подписчики Диденко сравнили ее пост про сухой лед с вакциной от коронавируса