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Обнаружен вред порно для мужского здоровья 

Lenta.ru 7 часов назад
Обнаружен вред порно для мужского здоровья
Фото: Lenta.ru
Группа исследователей обнаружила, что порно может негативно влиять на мужское здоровье. О результатах их наблюдений и о том, какой вред может нанести просмотр видео для взрослых, пишет Daily Mail.
Исследователи опросили 3267 мужчин из Дании и Бельгии. Выяснилось, что 35 процентов из них сильнее возбуждаются, когда видят на экране, как другие люди занимаются сексом, чем когда занимаются сексом самостоятельно.
По мнению исследователей, это может провоцировать эректильную дисфункцию. «Есть очень тесная связь между тем, сколько времени мужчина проводит за просмотром порно, и сложностями с эрекцией во время секса с партнером», — отметил профессор Гюнтер де Вин (Gunter de Win).
Он также обратил внимание на то, что только 65 процентов опрошенных мужчин согласились с тем, что секс с партнером интереснее, чем просмотр порно. При этом 20 процентов участников исследования признались, что им необходимо смотреть все более и более жесткое порно, чтобы достигать сильного возбуждения.
«Мы уверены, что проблемы с эрекцией напрямую связаны с порно и основаны на недостатке возбуждения», — резюмировал де Вин.
Ранее в июле о вреде порно рассказали несколько экспертов в области здравоохранения и секса. По мнению специалистов, подобные ролики могут создавать нереалистичное представление о сексе и провоцировать зависимость. Кроме того, в роликах часто демонстрируют жестокость мужчин по отношению к женщинам.
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