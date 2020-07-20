Любовь в Cети: плюсы и минусы интернет-знакомств 

WomanHit расскажет почему (не) стоит знакомиться онлайн.

Можно сказать, что в наше время знакомства в Cети происходят чаще, чем в офлайне. Однако многие люди до сих пор подвержены стереотипам о том, что нельзя найти партнера для крепких отношений в Интернете. В виртуальных знакомствах действительно есть много подводных камней, впрочем, как и неоспоримых плюсов — сегодня мы о них расскажем.

Плюсы:

Возможность выбора. У сайтов знакомств есть преимущество: ты можешь выбирать мужчин, которые нравятся тебе самой. К тому же, есть возможность переписываться с несколькими мужчинами одновременно, а потом уже решать — идти с ними на реальное свидание или нет.

Повышается самооценка. Согласись, когда каждый час тебе пишут несколько мужчин, которых выбрала ты сама — это приятно. Тем более, что в интернете мужчины чувствуют себя менее скованно, а потому не скупятся на комплименты.

Есть время подумать. Общаясь в интернете, ты всегда можешь «выйти» из диалога при любом неудобном вопросе, чтобы подумать и дать лучший ответ. Конечно, не стоит притворяться кем-то другим и придумывать истории, чтобы понравится мужчине, однако можно взять паузу и сформулировать ответ так, чтобы он был представлен в наиболее выгодном для тебя свете.

Легче составить первое впечатление. Если в переписке мужчина позволяет себе бестактности и допускает элементарные ошибки, или вам попросту с ним скучно, можно просто прекратить общение, даже никогда не встречаясь офлайн.

Шанс есть у всех. На сайте знакомств ты можешь «лайкнуть» такого мужчину, на которого не обратила бы внимание в реальности, ведь мы часто судим по внешности. В интернете же есть возможность выставить хорошие фотографии, а затем подключить харизму. И вот уже невзрачный мужчина кажется тебе самым привлекательным на свете. Это работает и в обратную сторону.

Минусы:

Неоправданные ожидания. Часто бывает так, что вы переписываетесь, не переставая, вам всегда есть, что обсудить, мужчина хорошо шутить и проявляет себя. И вот ты уже рисуешь в своей голове свадьбу, а потом вы встречаетесь в реальности…и он оказывается вовсе не таким харизматичным красавчиком, каким ты его себе представляла. Именно поэтому мы советуем не затягивать переписку, а как можно скорее идти на свидание.

Мошенники. К сожалению, много мужчин не считают нужным говорить в анкете на сайте о наличии детей, а иногда и жены. Девушка может встречаться с таким казановой несколько месяцев, прежде чем узнает правду. Проверять паспорт на первом свидании на наличие штампа мы, конечно, не советуем, однако хорошенько изучить социальные сети никто не запрещает, особенно, если мужчина настойчиво говорит о том, что он в них не зарегистрирован.

Ищут развлечение на одну ночь. Бытует мнение, что на сайтах знакомств можно найти только подругу на один вечер. Мы-то знаем, что это не так, а вот некоторые представители мужского пола уверены, что секс — единственная цель посетителей сайтов. Регистрируясь там, будь готова к непристойным предложениям, но не обращай на них внимания: просто кидай неугодных в черный список.

Легче соврать. В интернете можно написать все, что угодно, и поставить любые фотографии. Поэтому, если у вас есть сомнения, фейковая страница или нет, проверьте социальные сети. Если это не помогло, можно предложить мужчине созвониться по видео — резкий отказ точно должен тебя насторожить.