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Семейная пара обнаружила дома трусы неизвестной и смогла найти этому объяснение 

Lenta.ru 5 часов назад
Пара нашла дома чужие трусы, но не поссорилась
Фото: Globallookpress.com
Пользовательница Reddit с ником Notmybrothersgf рассказала, как случайно оставила дома у брата свои трусы и чулки. Девушка призналась, что хоть брат и его жена долго не могли понять, откуда взялась загадочная находка, они не поругались и смогли найти ей объяснение.
Автор поста сообщила, что живет в полутора часах езды на автомобиле от родственника. Возвращаясь с торжественного мероприятия, она решила переночевать у брата. Там она переоделась из нарядной одежды в домашнюю, а все вещи сложила в сумку.
Однако когда семейная пара наводила в доме порядок, они обнаружили трусы и чулки неизвестной женщины. Мужчину заподозрили в измене, однако он смог доказать своей супруге, что у него нет любовницы. В итоге они пришли к выводу, что женщина могла случайно положить в свою сумку чужое нижнее белье, когда была в спортзале.
Позже брат автора поста позвонил ей и спросил, не забывала ли она у него дома трусы и чулки, на которые были надеты трикотажные носки — по этой детали Notmybrothersgf и узнала свои вещи. Женщина предположила, что они каким-то образом выпали из сумки.
«Теперь каждый раз, когда я заезжаю к ним, я шучу, что спрятала где-то пару трусов, которую им предстоит найти», — призналась женщина.
В комментариях многие написали, что брату автора поста очень повезло с женой, которая доверяет ему. «Так трогательно, что жена брата поверила, что он ей не изменял. Многие люди делают очень поспешные выводы в похожих ситуациях», — отметил GodIsDead245.
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