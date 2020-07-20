Как не попасть в ловушку абьюзивных отношений 

Вера в поговорку «Бьет — значит любит» только недавно начала ослабевать, а ведь миллионы женщин раньше воспринимали физическое насилие как норму совместной жизни. Чтобы ты не стала жертвой подобного отношения, мы узнали у эксперта, как определить мужчину-абьюзера в начале вашего романа.

В самом начале романтических отношений, когда ты, окрыленная чувствами, готова прощать все его недостатки, трудно трезво оценить ситуацию. Но ради своей будущей безопасности и спокойствия ты просто обязана внимательно изучить партнера и узнать, есть ли у него наклонности абьюзера. Сделать это не так уж трудно. Те или иные качества агрессора будут волей-неволей проявляться, и, даже если это случилось однажды, тешить себя надеждой, что это не повторится, не стоит.

Девушек, которые попадают в ловушку абьюзивных отношений, ждет постоянное эмоциональное и/или физическое насилие, скандалы, ссоры и оскорбления. Чтобы ты не очутилась в такой ситуации, мы поговорили с экспертом и узнали, как вычислить агрессора.

Ольга Александровна Кетоева

психолог

Он навязывает тебе свою волю

Абьюзер будет пытаться управлять тобой, делая это скрытно, исподволь. Свои желания он будет ставить выше твоих, поэтому не исключены какие-то странные предложения с его стороны, касающиеся личных границ.

Об этом подробно рассказывала Юлия Паршута в шоу «Подруги». Звезда сама была жертвой абьюзивных отношений. Первые звоночки, по ее мнению, поступают, когда мужчина предлагает тебе оставить работу и положиться исключительно на него.

«Мне можно, тебе нельзя»

Тебе запрещают общаться с противоположным полом? При этом сам мужчина оставляет для себя такую возможность? «Мне можно, тебе нельзя» — условие, которое агрессор постоянно ставит своей жертве. В нормальных отношениях договоренности и ограничения касаются сразу двух партнеров, но никогда только одного. Двойная мораль — еще один признак тирана. Если этот пункт как раз про твои отношения, то однозначно стоит задуматься, нужны ли они тебе.

Он не умеет сострадать

Как правило, от абьюзера не дождешься искренней теплоты и поддержки. Даже если у тебя проблемы, он может с легкостью отмахнуться фразой «Мне некогда» или «Хватит ныть». Без выгоды для себя такой человек не будет сострадать или помогать. Еще одним поводом для размышлений может стать услышанная тобой фраза: «Подумаешь! Это разве проблемы?» Собственные чувства тираны оценивают гораздо выше, чем эмоции другого человека.

«Это только твоя вина»

В отношениях с абьюзером жертва привыкает брать вину на себя. Спорить с такими людьми или что-то им доказывать бесполезно. Если ситуация очевидна и твой партнер виноват, но отвергает это, задумайся, соответствует ли его поведение и другим пунктам.

Оскорбления и унижения

Оскорбления и тем более унижения, даже в период ссоры, ясно дают понять, что перед тобой настоящий агрессор. К этому добавляются и злые шутки, которые некоторые «безобидно» отпускают, но на самом деле они глубоко ранят человека. Однако здесь нужно чувствовать грань: забавные подколы в счет не идут.

Директор центра «Насилия.нет» Анна Ривина в шоу «А поговорить?» отметила, что после унижений и оскорблений, как психологического так и физического насилия, агрессор пытается проявить себя лучшим образом и «загладить» вину. Важно понимать в этот момент, что без соответствующего лечения человек не изменится, а подобные ситуации будут повторяться снова и снова.

Тотальный контроль

Типичный абьюзер требует постоянный отчет о том, где ты находишься и с кем. Он пытается маскировать это под заботу, но на самом деле осуществляет над тобой тотальный контроль. Требование постоянного отчета о местонахождении партнера и попытки ограничить его свободу передвижения — одни из характерных признаков эмоционального абьюза.

Вспышки агрессии

Одномоментные вспышки физической агрессии, непредсказуемые и совершенно несоизмеримые с поступками, которые их вызывают, — характерная черта поведения тирана. Человек, который долгое время контактирует с таким партнером, начинает бояться и буквально ходит по струнке, лишь бы не спровоцировать очередной взрыв. Потому что крики, рукоприкладство или погромы могут начаться в любой момент — достаточно вернуться домой позже обычного или не помыть посуду. Данная ситуация может обернуться для тебя тяжелыми травмами.