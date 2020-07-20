Пользователи Сети вспомнили свой первый секс

Подростки, которые были застуканы родителями во время секса, рассказали, как они себя чувствовали после случившегося. Своими историями они поделились на Reddit под постом пользователя с ником loster_43.

Bangersnmash13 сообщил, что с ним такое происходило дважды. В первый раз его застукал брат. Он попросил прощения и вышел из комнаты, а позже извинился еще раз. Во второй раз в комнату случайно вошла мать автора. Она также извинилась и выбежала из комнаты, оставив дверь открытой. Парень отметил, что его мать никогда не говорила об увиденном.

«Моя бабушка однажды застукала меня. Она никогда не вспоминала об этом и не пыталась обратить меня в христианство, хотя делала это с младшим братом. Думаю, она просто считала меня потерянным», — поделился другой пользователь.

«Моя мама не застукала нас с девушкой, но мы, кажется, вели себя слишком громко», — написал Jackscalibur. После ночевки у него дома он отвез девушку домой, а мать затем попросила его уважать тех, с кем он живет в одном доме. Парень отметил, что сразу понял, о чем она говорила.. Они повели себя очень вежливо и ушли примерно на 20 минут, чтобы мы могли одеться и привести себя в порядок», — рассказал еще один пользователь. По его словам, много лет спустя родители признались, что настоящей причиной их вежливого ухода было то, что они пытались сдержаться и не рассмеяться прямо при сыне и его возлюбленной.

Ранее пользователи Reddit перечислили неочевидные признаки умных людей. Среди них оказались открытость к критике, способность признавать свои ошибки и незнание некоторых тем, а также умение посмотреть на ситуацию с разных сторон, а не с одной.