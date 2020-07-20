Муж вычислил любовника жены с помощью роутера

Пользователь Reddit заподозрил жену в неверности, изучив список устройств, подключенных к роутеру в доме. Технологии помогли ему узнать, что в рабочее время к домашнему интернету подключился iPhone, принадлежащий другому мужчине, которого автор счел за любовника супруги.

По словам мужчины, его жена завела себе в соцсетях друга, с которым переписывалась почти все свободное время. «Я много работал и не возражал, чтобы у нее были друзья», — отметил автор. Он признался, что в последнее время они стали часто ругаться с женой и задумывались о разводе. При этом она проводила очень много времени в разговорах с другом из соцсетей и часто предпочитала переписываться с ним, а не проводить время с мужем.

Мужчина рассказал, что недавно он случайно зашел в список устройств, которые подключались к его роутеру. Там он вычислил, что интернетом у него дома пользовался владелец iPhone, подписанный мужским именем. Так же звали друга жены по переписке. Автор поста уточнил, что это довольно редкое для его города армянское имя.

Он решил, что жена изменяет ему с другом по переписке, и спросил, почему телефон с таким же именем, как у ее приятеля, подключался к их роутеру. Женщина начала защищаться и предположила, что произошедшее было простым совпадением или что кто-то взломал их роутер.

В комментариях большинство пользователей согласились с тем, что подозрения мужчины оправданы. «Она точно изменяет тебе, наверняка они уже давно занимаются сексом. Время подавать на развод», — посоветовал один из комментаторов.

Ранее пользовательница Reddit сообщила, как обнаружила загадочную находку, которая заставила ее заподозрить мужа в измене. На мысли о неверности супруга ее натолкнул увиденные на стене около душа чужие волосы. Женщина уточнила, что они не могли принадлежать ни ей самой, ни ее мужу.