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Названы самые нелепые причины для развода 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Названы самые нелепые причины для развода
Фото: Lenta.ru
Адвокаты, занимающиеся бракоразводными процессами, в треде на Reddit описали самые нелепые причины, по которым их клиенты решали завершить любовные отношения. Пост набрал больше пяти тысяч комментариев, в которых юристы привели примеры из своей практики.
По словам пользователя idliketosmitepls, один из его клиентов собирался развестись с супругой, чтобы жениться на соучастнице серьезного преступления. Он посмотрел телевизор и узнал, что по закону она не сможет дать против него показания без его согласия. При этом адвокат отметил, что жена мужчины была на это согласна.
Юзер beloved_wolf рассказал, что однажды к нему пришел пожилой мужчина, который хотел уйти от жены к любовнице. Через два года этот же мужчина решил развестись со второй женой, потому что изменял ей с первой. По словам адвоката, другая женщина решила выйти из брака с супругом после того, как нашла его фотографии в наряде балерины.
MisterBurns313 описал ссору одной пары, которая привела к разводу: жена купила своему мужу в подарок собаку за 3,5 тысячи долларов, на что тот заявил: «Из-за такого импульсивного дерьма твоя семья бедна». MIawwwwwwwYOU рассказала историю мужчины, который решил развестись с женой после того, как ей диагностировали рак.
StakBakko написал, что мать его друга потребовала развод, объяснив это тем, что устала от его низкого роста. Другая женщина, по словам bookworm1002001, прекратила отношения с мужем из-за того, что он выдавливал зубную пасту прямо в рот, а не на щетку.
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