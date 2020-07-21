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Участников элитной секс-вечеринки обязали пройти тест на коронавирус 

Экспресс газета 46 минут назад
Участников секс-оргии обязали пройти тест на COVID-19
Фото: Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами»
В эту субботу в португальской Компорте (час езды от Лиссабона) состоится элитная эротическая вечеринка. Организаторы вдохновлялись фильмом Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999), а именно — сценами ритуальной оргии.
Как сообщает Daily Star со ссылками на местные СМИ, попасть на мероприятие оказалось не так просто, даже если у вас есть плащ и венецианская маска. Во-первых, вход на вечеринку стоит 3400 долларов, а во-вторых — всех гостей обязали предварительно пройти тест на коронавирус. Кроме того, обязательны собеседования и строгий фейс-контроль.
На данный момент VIP-оргия насчитывает 40 участников. Их имена по понятным причинам не разглашаются. Организатором вечеринки выступает частное обществом Purilia, на сайте которого предлагаются «роскошные» мероприятия для «предпринимателей, общественных деятелей и знаменитостей». Сообщается, что в аналогичной встрече, проведенной в начале года в Лиссабоне, принимали участие политики, футболисты, актеры и телевизионные звезды.
Местоположение виллы, где будет проходить секс-вечеринка, держится в строжайшем секрете. На странице Purilia в Фейсбуке мероприятие нейтрально называется «Коктейль Comporta Private. Moet & Chandon».
Между тем, региональные руководители здравоохранения резко осуждают проведение подобных мероприятий. Врачи напоминают, что что в данном случае строго нарушается ограничение на допустимое количество людей, приглашенных на частные встречи. Однако организаторы заявили местным СМИ, что они «получили разрешение» на проведение своего маскарада.
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Любовь , Стэнли Кубрик , Газета Daily Star
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