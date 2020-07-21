5 советов для безболезненного разрыва отношений

WomanHit.ru расскажет, как не превратить этот период в настоящее испытание.

Мы всегда стараемся удержать рядом человека, который нам близок по духу и без которого мы не представляем свою дальнейшую жизнь. Однако в некоторых ситуациях разрыв — лучшее решение, ведь не каждый союз проходит испытание временем. Так как же пережить этот период с наименьшими эмоциональными потерями? Мы попытались разобраться.

Не спешите оповещать о разрыве свое окружение

Очень часто женщине трудно удержать в себе эмоции — начинаются обзвоны подруг, родных и знакомых, которые могли бы подсказать, что делать дальше. Помните, что никто, кроме вас двоих не знает, что творится внутри вашей пары, а потому советы близких не всегда действенны. Кроме того, если вы понимаете, что отношения изжили себя, не делайте больнее ни своему партнеру, пытаясь заставить его образумиться с помощью друзей, ни себе, по сотому разу ища с подругой способ удержать своего мужчину. Переживите этот период только вдвоем.

Не ищите виноватых

Разрыв всегда оставляет неприятный осадок, особенно когда инициатором выступает партнер. Не каждая женщина готова смириться со своим положением и начинает психологический прессинг бывшего.

В ход идут обвинения мужчины в во всех грехах, причем не всегда обосновано — обида не дает женщине покоя.

Разрыв никогда не происходит по вине одной стороны, виноваты оба, а потому не тратьте силы на негатив в сторону человека, которого вы когда-то обожали.

Никакой жалости

Не самое лучшее чувство как для построения отношений, так и для их разрыва. Случается и так, что мы задерживаемся в безнадежных отношениях из-за банальной жалости к партнеру: «Как же он без меня?» и продолжаем красть время и энергию друг у друга, заранее зная, что ничего не выйдет.

Найдите в себе силы разойтись и дать возможность друг другу начать устраивать жизнь с новым человеком или же заняться поиском новой второй половинки.

Поставьте точку

Еще одна частая причина затянувшихся переживаний — постоянные напоминания о прошлом. Пусть в реальности вы и расстались, в голове вы постоянно прокручиваете ситуации вроде: «А вдруг можно все вернуть?» и начинаете искать утешение в этой мысли, которая никогда не станет реальностью. Либо вы храните вещи бывшего партнера, которые постоянно напоминают вам о нем и поддерживают иллюзию присутствия. Не нужно так. Избавьтесь от всех физических и нематериальных напоминаниях о прошлом, без этого вы просто не сможете начать новую главу своей жизни.

Переключитесь на себя

Разрыв — прекрасный способ «перезагрузиться». Как правило, в отношениях нам не всегда хватает времени на себя, почему бы не потратить освободившиеся минуты на восстановление душевного и физического здоровья? Сделайте, наконец, то, о чем вы всегда мечтали, поменяйте сферу деятельности, отправьтесь в путешествие, заведите собаку, да что угодно. Переключите внимание полностью на себя.