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3 бессознательных страха, мешающих найти любовь 

WomanHit.ru 3 часа назад
3 бессознательных страха, мешающих найти любовь
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru объяснит, почему вы так долго не встречаете своего человека
Вступить в краткосрочную связь без обязательств легко, тогда как построить длительные стабильные отношения гораздо сложнее. У вас могут быть как тянущиеся из прошлого проблемы, так и детские страхи и проблемы в настоящее время, которые ослабят контакт с избранником. Если вы уже встретили любимого человека, постарайтесь проработать проблемы вместе. А тем, кто еще не нашел любовь, поможем мы.

«Он разобьет мне сердце»

Пережив единожды больной разрыв с возлюбленным, вы станете осторожнее — это объяснимо и нормально. Однако важно взглянуть на ситуацию реально и понять, что пару неудачных романов не означают, что вы никогда не встретите своего человека. Не бойтесь испытывать отрицательные эмоции, ведь из одного позитива жизнь состоять не может. Лучше внимательнее изучайте избранника и считывайте опасные сигналы, свидетельствующие о его нестабильной психике, которая приведет к скандальному расставанию. Разрыв с адекватным человеком не принесет вам столько боли, ведь расставание, если оно случится, произойдет после откровенного разговора в спокойном тоне и совместного решения, как жить дальше.
Если вы несете негативный опыт из прошлых отношений, сделайте проработку по таким вопросам:
  • Какие важные решения я приняла в этих отношениях?
  • Терпела ли я что-то, что меня раздражало или обижало, ради сохранения отношений?
  • Устраивала ли я истерики или провоцировала ссоры, чтобы привлечь внимание мужчины к себе?
  • Я скрывала свои истинные чувства, чтобы быть удобной партнеру?
  • Я отдавала больше, а не чувствовала себя на равных?
Ответив «да» хотя бы на один вопрос, вам нужно проработать тему самостоятельно или обратиться к психологу, который поможет закрыть гештальт.

«Я не хочу к нему привыкать»

Чем чаще и дольше вы общаетесь с человеком, тем более близкими друг другу становитесь. Многие девушки боятся влюбиться в парня, пока не видят от него первых шагов — им кажется, что мужчина ходит с ними на свидания только в ожидании интима. Если вы правда так считаете, вам нужно работать с самооценкой. Мужчины — точно такие же люди, которые боятся быть отвергнутыми понравившимся человеком, не всегда могут быстро раскрыться, хотя прикрываются за маской самоуверенного «самца», и с осторожностью вступают в тесную связь с теми дамами, которые их действительно интересуют. Идите навстречу человеку с открытым сердцем и получайте от него те же эмоции — цените момент, а не перспективу удачно выйти замуж. Часто пару свиданий с интересным человеком будут более значимы для вашего развития, чем длительные отношения со скучным парнем, которому нечем с вами поделиться.

«Мне нужно найти вариант попроще»

Почему-то девушки считают, что симпатичные мужчины ищут женщин себе под стать — непременно стройных высоких девушек с длинными блондинистыми волосами. Поверьте, часто мужчина даже не задумывается о том, насколько он красив — часто ли вы сами думаете о своей внешности? По одежке встречают, но, не забывайте, провожают по уму. Фигуру, цвет волос и даже цвет глаз можно изменить: вы всегда можете экспериментировать со внешностью по своему желанию. Зато хороший мозг дан не всем — многим лень его развивать. Путешествуйте, читайте качественные книги, смотрите кино, ходите на выставки и в рестораны разной кухни, общайтесь с людьми из своей страны и иностранцами. Тогда вы привлечете потенциального парня своим жизненным опытом и широким кругозором, а не размером ягодиц.
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