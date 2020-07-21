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Мне лень: почему мужчина отказывается от близости 

WomanHit.ru 2 часа назад
Мы изучили главные причины его сексуальных «нет».
Для любой женщины отказ мужчины в интиме — больной удар по самооценке. Но не спешите критиковать партнера или устраивать грандиозный скандал, как правило, у мужчины всегда есть причина, которая препятствует близости пусть даже с очень понравившейся женщиной. Мы решили рассмотреть самые популярные из них.

Мужчина боится привязываться слишком быстро

Слишком активная женщина, которая уже на третьем свидании зовет знакомиться с родственниками, вызывает в любом мужчине напряжение. И это понятно — мало какой мужчина готов связывать себя серьезными отношениями едва познакомившись с девушкой.
Не зная, как «притормозить» деятельную подругу, мужчины часто начинают с интима — просто отказываются или ссылаются на большое количество дел.

У него тоже может «болеть голова»

Считается, что настрой необходим только женщине, а мужчина в свою очередь готов всегда и везде. Спешим не согласиться. Для мужчины прелюдия важна чуть ли не больше, чем для его партнерши. Конечно, некоторые представители сильного пола могут без лишних разговоров «порадовать» свою женщину в любой ситуации, однако большинству мужчин, особенно городским жителям, требуется время, чтобы привести себя в «боевую готовность», а иногда и вообще нет желания устраивать марафон после тяжелого рабочего дня.

Мужчины тоже стесняются

Все еще переживаете из-за лишней пары килограммов? Не думайте, что вы одиноки. Многие мужчины, которые не готовы к моментальному сексу, также испытывают некоторую неловкость относительно своей внешности.
Его имидж в глазах женщины может значить гораздо больше, чем мимолетное наслаждение, а потому он будет ждать подходящего момента, когда все пройдет идеально.

Проблемы со здоровьем

В современном ритме жизни мало какому мужчине удается сохранить сексуальную активность на высоком уровне на протяжении долгого времени. Стрессы и экология не лучшим образом влияют на гормональный фон, а значит и интимная жизнь постепенно будет сходить на нет, если вовремя не принять меры.

Вы можете просто его не возбуждать

Наверное, одна из самых удивительных причин для большинства женщин, уверенных, что мужчине совершенно не важен «антураж». Здесь как нельзя лучше подходит описание «своей» женщины, ведь вы можете быть в потрясающей форме и не знать проблем с мужчинами, и все же с вами может произойти любовный провал, когда мужчина скажет вам «нет», и проблема здесь ни в нем, и не тем более в вас. Найти своего человека важно не только для жизни, но и для комфортного близкого времяпрепровождения. Согласны?
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