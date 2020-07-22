Британец сказал о сексе с мужчинами, подхватив COVID-19

Заражение новой коронавирусной инфекцией вызвало у одного из жителей Великобритании маниакальное состояние, во время которого он признался жене в многочисленных гомосексуальных связях.. Случай описан в медицинском журнале BMJ Case Reports.

41-летний британец поступил в больницу в начале апреля. Перед госпитализацией у него в течение десяти дней наблюдались сухой кашель и повышенная температура, затем мужчина в течение суток жаловался на сильнейшую головную боль. Ночью он проснулся и объявил, что умирает.

«Пока скорая ехала, я рассказал жене, что занимался сексом с мужчинами (преимущественно до свадьбы), хотя и гетеросексуал», — рассказывает он.

Тест на коронавирус показал, что мужчина болен COVID-19. Кроме того, у врачей вызвало озабоченность его психическое состояние. Он был возбужден, непрерывно говорил, пытался трогать сотрудников больницы и задавал непристойные вопросы. Затем у него проявился бред величия с религиозными элементами: в частности, он пытался миропомазать других пациентов при помощи воды.

«Мне стало казаться, что я попал в телешоу, где меня послали назад в будущее, чтобы спасти Национальную систему здравоохранения, — вспоминает мужчина. — Мне было интересно, чем оно кончится».

Пациента перевели в реанимацию и на несколько часов подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя два дня респираторные симптомы, связанные с COVID-19, сошли на нет. однако психическое состояния продолжало ухудшаться. На восьмой день из-за неконтролируемого поведения пациента потребовалось вмешательство охраны. После этого его направили в психиатрическую больницу. Спустя 12 дней мужчина был выписан.

Авторы работы, опубликованной в BMJ Case Reports, полагают, что маниакальное состояние пациента могло быть связано влиянием COVID-19 на его центральную нервную систему.