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Женщина перечислила явные признаки мужской измены 

Lenta.ru 3 часа назад
Перечислены явные признаки мужской измены
Фото: Lenta.ru
Жительница США по имени Девин Аллен (Devin Allen) за три месяца до свадьбы обнаружила, что у ее жениха есть любовница. После этого она создала аккаунт в TikTok и в нескольких видео перечислила явные признаки мужской измены, которые назвала «красными флагами».
31-летняя американка сообщила, что они были вместе шесть лет и планировали пожениться. Все «красные флаги», которые появлялись в их отношениях, она предпочитала игнорировать. Аллен подчеркнула, что решила поделиться своей историей, чтобы предостеречь других женщин от тех ошибок, которые совершила сама.
«Однажды вечером мы смотрели что-то на его телефоне. Он нажал на сообщение от друга, оказалось, что после текста там было видео, на котором другая девушка показывала грудь»,
— поделилась Аллен.
Когда она попросила жениха объясниться, он сказал, что его друг таким образом решил похвастаться — на видео была их бывшая одноклассница.
Другим проигнорированным «красным флагом» стал инцидент в баре: они с женихом договорились встретиться там, но не обговорили конкретное время. Когда Аллен пришла туда, ее возлюбленный сидел с другой девушкой и гладил ее ногу. Она решила не выяснять отношения в баре и спросила об инциденте дома.
«Он ответил, что я шпионю за ним и что он не уверен, стоит ли жениться на женщине, которая ему не доверяет»,
— рассказала американка.
Женщина призналась, что извиняться всегда приходилось ей, даже когда она ловила изменщика с поличным.
Она окончательно убедилась в том, что жених изменяет ей, когда он случайно синхронизировал свой телефон с ее ноутбуком. Аллен выяснила, что у него была другая девушка, с которой они встречались полгода.
«Он писал мне и ей одни и те же вещи. Он буквально копировал и вставлял текст сообщения»,
— поделилась женщина.
Аллен также сообщила, что в тот вечер, на который была запланирована ее свадьба, она сходила на концерт Бейонсе, а потом улетела с подружками в Лас-Вегас.
Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как заподозрил жену в неверности, изучив список устройств, подключенных к роутеру в доме. Технологии помогли ему узнать, что в рабочее время к домашнему интернету подключился iPhone, принадлежащий другому мужчине, которого автор счел любовником супруги.
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