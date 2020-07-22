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«Я думал она сумасшедшая»: жена развелась с мужем после 13 лет брака из-за грязной посуды 

WMJ.ru 3 часа назад
Жена развелась с мужем из-за грязной посуды
Фото: Depositphotos
Оказалось, дела по дому — совсем не пустяк.
Мэтью из Огайо, которого оставила жена, прославился из-за этой истории. Когда супруга его бросила по причине того, что он не моет посуду, он написал об этом в блоге. Он верил, что жена сумасшедшая.
«Я был не в состоянии понять, как может грязный стакан, оставленный мной в раковине, вызывать такое разочарование у моей жены. Я думал, она сумасшедшая»,
— пишет он.
Пост в блоге набрал больше 3 миллионов просмотров. После этого на Мэтью буквально посыпались письма со всего мира. Оказалось, что у многих людей похожие проблемы.
Проблемы, связанные, например, с грязной посудой, возникают у многих пар,
— говорит Мэтью.
Отвечая на письма, Мэтью не заметил, как превратился в тренера по личным отношениям. Теперь он помогает людям решать проблемы в браке. Большинство его клиентов, признается Мэтью, мужчины. Он считает, что многие недооценивают нагрузку, которая ложится на плечи жены. Оба супруга, по его мнению, должны выполнять дела по дому. Именно из-за них разрушился его брак с женой, с которой они прожили 13 лет.
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