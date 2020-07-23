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Оргазм во сне: миф или реальность 

WMJ.ru 2 часа назад
Оргазм во сне: миф или реальность
Фото: WMJ.ru
Согласно статистике, женщины испытывают оргазм во время секса вдвое реже мужчин. Сложная организация нашего тела очень часто подводит, однако иногда преподносит и неожиданные сюрпризы. Например, многие представительницы женского пола способны испытать оргазм во сне. Рассказываем все, что известно об этом феномене.

Это действительно оргазм или просто выдумка?

Мужской оргазм во время сна — явление обычное. Непроизвольная эякуляция чаще происходит у подростков или у тех, кто давно не занимался сексом. Подтверждением ночного оргазма являются поллюции. У женщин же остаются только воспоминания, поэтому многие не верят, что испытали настоящий оргазм во сне. Однако ученые нашли этому реальные доказательства.
В 1983 году проводились исследования. Ученые подметили физиологические изменения, которые происходят с телом женщины во время оргазма во сне. Оказалось, что наш организм реагирует на это так же, как и во время секса: частота сердечных сокращений увеличивается вдвое, дыхание становится прерывистым, происходит приток крови к половым органам. Так что можем тебя поздравить — оргазм во время сна совсем не выдумка. Более того, некоторым женщинам легче получить удовольствие во сне, чем наяву.
Самостоятельно спровоцировать оргазм во сне очень трудно, организм предпочитает сам решать, когда тебя порадовать. Тем не менее есть причины, от которых зависит этот процесс. О них нам рассказала эксперт.
Инна Глуз-Широкова психолог, сексолог

Спите на животе

Ученые, исследовавшие эту тему, рекомендуют спать на животе или в позиции, при которой происходит давление на внешние половые органы. Можно класть подушку между ног, когда вы лежите на боку.

Прочитайте или посмотри что-нибудь возбуждающее

Делать это нужно непосредственно перед сном. Чтение литературы и просмотр видео возбуждающего характера может спровоцировать эротический сон, который способен привести к оргазму.

Хорошо выспитесь

Увидеть эротический сон, когда вы ложитесь за полночь, а вставать вам надо в 6 утра, вряд ли получится. Так что лучше запланировать это в выходной, когда никто и ничто не сможет выгнать вас из постели.

Минимизируйте конфликты

Стрессы и тревоги понижают либидо. В напряженное время вы совсем не думаете о сексе — и ваш организм тоже. Для оргазма необходима благоприятная среда.

Воздержитесь от секса

Как и у мужчин, с наибольшей вероятностью частота эротических снов увеличивается в периоды сексуального воздержания. Вообще, чем выше выше либидо и сексуальные потребности, тем больше ваша ночная эротическая активность.
Однако важно помнить, что выполнение всех этих рекомендаций не является гарантией оргазма во сне. Можно лишь надеяться, что это случится. Когда и как это произойдет, тоже не предугадаешь.
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