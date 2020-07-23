Как распознать плохого любовника до начала отношений 

Нередко бывает так, что идеальный по всем параметрам мужчина оказывается абсолютно плохим любовником. Но можно ли определить сексуальный потенциал партнера до того, как ваши отношения зайдут слишком далеко? Вполне. Как именно? Расскажет "Рамблер".

Он избегает прикосновений

Даже простой взгляд способен многое рассказать об отношении людей друг к другу. Что уж говорить о силе прикосновений. Если мужчина ненароком старается дотронуться до вас, — это хороший знак. Если же он, напротив, ведет себя сухо и скованно, скорее всего и чувственного секса у вас не будет.

Он жадный

Скупые люди не любят дарить подарки. Во всех смыслах. Если мужчина стискивает зубы перед тем, как оплатить счет в ресторане, удовольствие от интимной близости с ним вы едва ли получите. Дело в том, что жадины заботятся исключительно о своем комфорте и о своих ощущениях. А значит, и во время секса они будут сосредоточены на себе, а не на партнерше.

У него нет чувства юмора

Ни для кого не секрет, что во время полового акта нелепые ситуации случаются регулярно. Мужчина с хорошим чувством юмора лишь посмеется над ними вместе с вами. Но если ваш партнер относится ко всему слишком серьезно, скорее всего один неловкий момент выбьет его из колеи на весь вечер.