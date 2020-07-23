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Все подруги как одна твердят, что ненавидят секс по утрам. Якобы спросонья им сложнее возбудиться да и запах изо рта не комильфо. При этом мужчины, напротив, гораздо больше расположены к интиму в утренние часы. По крайней мере те, с которыми я разговаривала на эту тему. И я этих мужчин прекрасно понимаю.

Утренний секс гораздо лучше вечернего по нескольким причинам. Во-первых, — вам никто не помешает. Дети уходят в школу гораздо раньше, чем мы с мужем просыпаемся. Поэтому после их ухода мы можем всецело посвятить себя друг другу, не опасаясь, что нас кто-то может услышать или застукать. К тому же, я терпеть не могу заниматься сексом в тишине. Мне очень сложно себя сдерживать.

Во-вторых, секс на рассвете — это способ зарядиться позитивной энергией на весь день. После интенсивного полового акта мне совсем не хочется спать, а настроение на высоте. Я даже стала замечать, что в те дни, когда мы не занимаемся с мужем сексом по утрам, я более раздражительная и нервная просто потому, что у меня не было разрядки.

В-третьих, не знаю, может быть, у всех это индивидуально, но у нас утренний секс длится дольше вечернего. В среднем, по вечерам мы занимаемся любовью примерно 15 минут, а вот по утрам супруг может продержаться и до получаса!

И наконец, утренний секс раскрепощает. Я знаю десяток женщин, которые боятся заниматься любовью при свете. Это не укладывается у меня в голове. Секс по утрам избавляет от комплексов. Проверено.