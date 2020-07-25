Как коронавирус повлиял на мою жизнь

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Пандемия коронавируса стала страшным испытанием для многих людей. В том числе и для меня. Из-за режима самоизоляции я чуть было не лишилась любимого человека. Сейчас я поведаю вам свою историю.

Мы с моим молодым человеком встречались почти три года. Думаю, не стоит говорить о том, как сильно я желала выйти за него замуж. Наконец, Всевышний услышал мои молитвы, и любимый сделал мне предложение. Причем он подошел к этому событию очень ответственно — купил нам путевки на Новый год в Дубай и там, стоя у музыкального фонтана, расположенного на искусственном озере около небоскреба Бурдж-Халифа, достал кольцо. В тот момент я просто не могла поверить своему счастью.

Свадьбу решили сыграть в мае. Еще зимой мы начали активно заниматься подготовкой — я заказала роскошное платье, мы выбрали ресторан, подали заявление в ЗАГС, разослали приглашения друзьям и близким. Но наши планам не суждено было сбыться из-за введения режима самоизоляции.

Мы начали много ругаться по пустякам, потому что моя «идеальная картинка» разбилась в пух и прах. Я злилась, что нам пришлось все перенести на неопределенный срок, и очень переживала, что он передумает брать меня в жены. Мой возлюбленный тем временем все больше отдалялся из-за моего давления и истерик. Надо признаться, я думала, что потеряю его и навсегда останусь одинокой.

В итоге молодой человек смог успокоить меня. Он сказал, что мы можем просто расписаться, а церемонию перенести, дождавшись отмены режима самоизоляции. Я прислушалась к его аргументам на этот счет и согласилась. Сейчас у нас все-таки стоят штампы в паспорте, а торжество назначено на середину августа.