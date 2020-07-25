Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Навсегда останусь одинокой»: как коронавирус разбил мои мечты о свадьбе 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как коронавирус повлиял на мою жизнь
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Пандемия коронавируса стала страшным испытанием для многих людей. В том числе и для меня. Из-за режима самоизоляции я чуть было не лишилась любимого человека. Сейчас я поведаю вам свою историю.
Мы с моим молодым человеком встречались почти три года. Думаю, не стоит говорить о том, как сильно я желала выйти за него замуж. Наконец, Всевышний услышал мои молитвы, и любимый сделал мне предложение. Причем он подошел к этому событию очень ответственно — купил нам путевки на Новый год в Дубай и там, стоя у музыкального фонтана, расположенного на искусственном озере около небоскреба Бурдж-Халифа, достал кольцо. В тот момент я просто не могла поверить своему счастью.
Свадьбу решили сыграть в мае. Еще зимой мы начали активно заниматься подготовкой — я заказала роскошное платье, мы выбрали ресторан, подали заявление в ЗАГС, разослали приглашения друзьям и близким. Но наши планам не суждено было сбыться из-за введения режима самоизоляции.
Мы начали много ругаться по пустякам, потому что моя «идеальная картинка» разбилась в пух и прах. Я злилась, что нам пришлось все перенести на неопределенный срок, и очень переживала, что он передумает брать меня в жены. Мой возлюбленный тем временем все больше отдалялся из-за моего давления и истерик. Надо признаться, я думала, что потеряю его и навсегда останусь одинокой.
В итоге молодой человек смог успокоить меня. Он сказал, что мы можем просто расписаться, а церемонию перенести, дождавшись отмены режима самоизоляции. Я прислушалась к его аргументам на этот счет и согласилась. Сейчас у нас все-таки стоят штампы в паспорте, а торжество назначено на середину августа.
Видео дня. В какой одежде нельзя ходить дома
Женский форум 2
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охранник выгнал Сябитову со свадьбы дочери
Охранник выгнал Сябитову со свадьбы дочери
Британка, которая превзошла Кардашьян
Британка, которая превзошла Кардашьян
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Что нельзя делать после бани
02:57
Что нельзя делать после бани
Здоровье
Как сварить идеальный рис
03:09
Как сварить идеальный рис
Еда
Николай Дроздов снялся для модного глянца
01:14
Николай Дроздов снялся для модного глянца
Звёзды
Пэлтроу рассказала, кто научил ее оральному сексу
00:12
Пэлтроу рассказала, кто научил ее оральному сексу
Звёзды
«Хочется показать»: Самбурская о пикантных фото
00:08
«Хочется показать»: Самбурская о пикантных фото
Звёзды
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
20:00
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение