Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогерша назвала ценник за отношения с ней и вызвала споры в сети 

Lenta.ru 3 часа назад
Блогерша назвала свой ценник и вызвала скандал
Фото: Фото: страница Таниты Чочиевой во ВКонтакте
Пользовательница «ВКонтакте» Танита Чочиева на своей странице назвала сумму, которую придется заплатить каждому, кто захочет вступить с ней в отношения. Пост блогерши вызвал споры в сети: одни отметили, что девушка поступает некрасиво, другие посчитали, что она подходит к делу честно.
Чочиева написала, что ценник на косметические процедуры, которые ей необходимы каждый месяц, в общей сложности достигает 36 тысяч рублей. Вместе с тем, ей необходимы еще 35 тысяч на покупки и походы в рестораны. Раз в полгода девушка требует оплачивать ей ботокс для губ, ботокс против морщин, ботокс для волос, новый iPhone, золотые украшения и отдых за границей или в России.
«Так что, когда в следующий раз подумаешь знакомиться со мной, взгляни на этот "прайс" и подумай, потянешь ли ты лямку», — предупредила Чочиева всех, кто захочет с ней познакомиться. Она предостерегла парней от траты ее времени и подчеркнула, что готова знакомиться только с «состоявшимися молодыми людьми».
В комментариях многие пользователи принялись оскорблять Чочиеву и указывать ей на то, какие дефекты во внешности ей стоит исправить — цену на соответствующие процедуры ей предложили внести в прайс-лист. В то же время, некоторые юзеры похвалили девушку за честность: она сразу же обозначила свои потребности, чтобы избежать общения с теми, кто удовлетворить их не может.
Видео дня. В какой одежде нельзя ходить дома
Последние новости
ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса
Женский форум 48
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
«Кто меня оплодотворит?!»: Самбурская хочет сына
«Кто меня оплодотворит?!»: Самбурская хочет сына
55-летняя модель снялась топлес в бикини своей юности
55-летняя модель снялась топлес в бикини своей юности
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Что нельзя делать после бани
02:57
Что нельзя делать после бани
Здоровье
Как сварить идеальный рис
03:09
Как сварить идеальный рис
Еда
Николай Дроздов снялся для модного глянца
01:14
Николай Дроздов снялся для модного глянца
Звёзды
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
20:00
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
Еда Здоровье
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
03:09
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
Звёзды
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
03:07
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение