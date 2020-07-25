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Ученые рассказали, сколько должен длиться идеальный секс 

Слово и Дело 2 часа назад
Определено, сколько должен длиться идеальный секс
Фото: Слово и Дело
Ученые из США во время работы использовали данные психологов, врачей, социальных работников и семейных консультантов. Кроме того, свои ответы на вопрос о продолжительности секса давали тысячи респондентов.
Выяснилось, что длительность полового акта должна составлять от семи до 13 минут. В случае, если пара занимается любовью до получаса, один из партнеров, может испытать сексуальное разочарование, подчеркнули ученые. Половой акт, который продолжается несколько минут, по мнению ученых, также нельзя назвать хорошим.
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