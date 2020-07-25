Определено, сколько должен длиться идеальный секс

Ученые из США во время работы использовали данные психологов, врачей, социальных работников и семейных консультантов. Кроме того, свои ответы на вопрос о продолжительности секса давали тысячи респондентов.

Выяснилось, что длительность полового акта должна составлять от семи до 13 минут. В случае, если пара занимается любовью до получаса, один из партнеров, может испытать сексуальное разочарование, подчеркнули ученые. Половой акт, который продолжается несколько минут, по мнению ученых, также нельзя назвать хорошим.