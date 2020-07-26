Детали, которые создадут сексуальную атмосферу

Хороший секс начинается с окружения — мебель, текстуры и звуки в спальне влияют на его регулярность и качество. Особенно важно помнить о влиянии интерьера, если вы постоянно живете с любимым человеком под одной крышей. Чтобы секс был ярким и разнообразным, нужно создать правильный настрой в спальне. Мы расскажем вам о десяти простых деталях интерьера, которые изменят вашу интимную жизнь к лучшему. Опросы показали, что во время карантина сексуальная активность людей снизилась. Даже известный бренд презервативов Durex объявил о большом снижении продаж за последние пять месяцев. Разнообразить интимную жизнь можно не только секс-игрушками и необычными позами, но и новыми деталями в интерьере. Вот 10 советов, как сделать атмосферу в спальне более горячей и настраивающей на секс.

Цветовая гамма

В спальне лучше избегать оттенков, которые навевают сонливость. Темно-синий и зеленый вызовут дремоту, а не возбуждение. Недавний опрос одного из британских изданий показал, что самым сексуальным цветом люди считают розовый, поэтому неплохо было бы использовать его в интерьере вашего любовного гнездышка. Если розовые стены вам не по душе, можно добавить милых деталей этого оттенка: подушки, постельное белье или абажур.

Функциональные подушки

Подушки не только украшают кровать, но и могут быть полезным реквизитом во время секса. С их помощью можно пробовать новые позиции, используя для поддержки тела. Выбирайте твердые подушки с хорошо моющимися или приятными на ощупь покрытиями — бархат, мягкая шерсть и мех.

Решетчатая спинка кровати

Решетчатое изголовье кровати сделает секс более ярким и разнообразным. Держась за прутья можно экспериментировать с новыми позами, а любители острых ощущений могут крепить к решетке наручники и ремни.

Шкафчики возле кровати

Хороший секс начинается с окружения — мебель, текстуры и звуки в спальне влияют на его регулярность и качество. Особенно важно помнить о влиянии интерьера, если вы постоянно живете с любимым человеком под одной крышей. Чтобы секс был ярким и разнообразным, нужно создать правильный настрой в спальне. Мы расскажем вам о десяти простых деталях интерьера, которые изменят вашу интимную жизнь к лучшему.https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2020/07/14.jpgОпросы показали, что во время карантина сексуальная активность людей снизилась. Даже известный бренд презервативов Durex объявил о большом снижении продаж за последние пять месяцев. Разнообразить интимную жизнь можно не только секс-игрушками и необычными позами, но и новыми деталями в интерьере. Вот 10 советов, как сделать атмосферу в спальне более горячей и настраивающей на секс.

Цветовая гамма

В спальне лучше избегать оттенков, которые навевают сонливость. Темно-синий и зеленый вызовут дремоту, а не возбуждение. Недавний опрос одного из британских изданий показал, что самым сексуальным цветом люди считают розовый, поэтому неплохо было бы использовать его в интерьере вашего любовного гнездышка. Если розовые стены вам не по душе, можно добавить милых деталей этого оттенка: подушки, постельное белье или абажур.

Функциональные подушки

Подушки не только украшают кровать, но и могут быть полезным реквизитом во время секса. С их помощью можно пробовать новые позиции, используя для поддержки тела. Выбирайте твердые подушки с хорошо моющимися или приятными на ощупь покрытиями — бархат, мягкая шерсть и мех.

Решетчатая спинка кровати

Решетчатое изголовье кровати сделает секс более ярким и разнообразным. Держась за прутья можно экспериментировать с новыми позами, а любители острых ощущений могут крепить к решетке наручники и ремни.

Шкафчики возле кровати

Как ни странно, тумбочки могут сыграть важную роль в сексе. В шкафчиках рядом с кроватью удобно хранить секс-игрушки и быстро доставать их необходимости. Нужные вещи для разогрева всегда будут под рукой.

Никаких фотографий родных и знакомых

Уберите все снимки людей, перед которыми вы бы не хотели заниматься сексом, от кровати. Мимолетный взгляд на родителей или коллег на фотографии могут сбить весь настрой. Лучше разместите в комнате снимки с любимым человеком, чтобы чаще вспоминать яркие моменты, проведенные вместе.

Зеркала

Зеркала могут завести и расслабить или, наоборот, создать дополнительное напряжение. Все зависит от того, насколько вы уверены в себе. Взгляд на свое отражение во время секса может возбудить, или заставить сконфузиться. Если зеркала вас заводят, разместите их так, чтобы они находились в поле зрения, если нет — уберите подальше от кровати.

Размер имеет значение

Размер и высота кровати играют важную роль в интимной жизни. Идеально, когда кровать не выше середины бедер и не ниже колен. В таком случае вы смело можете пробовать все позы, принимая удобное положение.

Функциональная мебель

Если вы занимаетесь сексом только в спальне, добавьте несколько предметов мебели, чтобы разнообразить интимную жизнь. Небольшое мягкое кресло отлично подойдет для поз сидя, пуфик — для прелюдии. Любителям секса с элементами БДСМ нужно выбирать крепкую мебель, к которой можно крепить наручники и ремни. Если позволяет пространство и бюджет, приобретите тантра-диванчик. Он создан для того, чтобы пары могли воссоздавать позы из «Камасутры».

Выключите свет, чтобы включить возбуждение

Яркое освещение не всегда способствует сексуальному настрою. Выбирайте светильники с приглушенным светом и таинственным мерцанием. Торшеры помогут создать романтическую атмосферу, наполнив спальню ощущением сумерек. Лучше отказаться от лампочек синеватого оттенка, заменив их на теплые — белые или розовые. Зажженные свечи настроят вас на нужную волну, но нужно следить за пожарной безопасностью!

Звуки секса

Неподходящий звук не в то время может все испортить. Постарайтесь максимально звукоизолировать спальню, отодвинув кровати подальше от стены, за которой находятся соседи, или от окна, выходящего на улицу. Установите в комнате колонки и запишите плейлист с возбуждающей музыкой, которая настроит на нужный лад.