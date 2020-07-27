Названы неприятные последствия увлечения сексом

Психологи выяснили, что излишняя сексуальная активность грозит неприятными последствиями. Как считают ученые, могут появиться серьезные проблемы с общением, психикой, здоровьем и финансами.

Эксперты назвали несколько последствий чрезмерного увлечения сексом.

Например, в какой-то момент человек может остаться без сексуального партнера. Тогда он может попасть в иную зависимость — самоудовлетворение с помощью фильмов для взрослых.

Другая проблема может быть связана с общением. Одержимый страстью привыкает смотреть на других только как на сексуальные объекты. Обычное общение для него сведено к нулю.

Долгое отсутствие настоящего секса с партнером приведет к порче настроения. Любитель интима станет нервным и раздражительным. Будет срываться по пустякам.

Финансовые траты при поиске новых партнеров неизбежны. В лучшем случае речь может идти о свиданиях и подарках, в худших — о девушках легкого поведения.

Однако самой серьезной проблемой при беспорядочных связях могут стать заболевания, передающиеся половым путем. Не все они поддаются лечению, пишет Life.ru.