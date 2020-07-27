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Ученые назвали неприятные последствия увлечения сексом 

Свободная пресса 1 час назад
Названы неприятные последствия увлечения сексом
Фото: Depositphotos
Психологи выяснили, что излишняя сексуальная активность грозит неприятными последствиями. Как считают ученые, могут появиться серьезные проблемы с общением, психикой, здоровьем и финансами.
Эксперты назвали несколько последствий чрезмерного увлечения сексом.
Например, в какой-то момент человек может остаться без сексуального партнера. Тогда он может попасть в иную зависимость — самоудовлетворение с помощью фильмов для взрослых.
Другая проблема может быть связана с общением. Одержимый страстью привыкает смотреть на других только как на сексуальные объекты. Обычное общение для него сведено к нулю.
Долгое отсутствие настоящего секса с партнером приведет к порче настроения. Любитель интима станет нервным и раздражительным. Будет срываться по пустякам.
Финансовые траты при поиске новых партнеров неизбежны. В лучшем случае речь может идти о свиданиях и подарках, в худших — о девушках легкого поведения.
Однако самой серьезной проблемой при беспорядочных связях могут стать заболевания, передающиеся половым путем. Не все они поддаются лечению, пишет Life.ru.
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