Эти советы пригодятся не только мужчинам, но и женщинам, потому что последние зачастую не могут сформулировать, чего они хотят.

Лучше спроси

Спонтанный и безмолвный секс, который показывают в кино, утопия! Шанс, что при таком раскладе удовольствие получат оба, минимальный. Советуем мужчинам говорить с женщинами во время секса и спрашивать, что им нравится. Чтобы это было уместно, просто надо добавить хрипотцу в голос и нежные прикосновения.

Музыка создает настроение

Это отличный способ нивелировать неловкие ситуации и создать подходящую атмосферу. Многим женщинам нравится музыка в постели. Чтобы самому не создавать подходящие плейлисты, можно обратиться к Spotify или Apple Music: они уже все сделали за нас.

Читай знаки тела

У внимательных мужчин больше шансов удовлетворить женщину. У каждой из нас эрогенные зоны находятся в разных местах: у кого-то это стопы, у кого-то уши. Варианты могут быть самые необычные! Дело мужчины – просто подмечать, на какие прикосновения его спутница реагирует более эмоционально.

Бери и неси!

Главное для мужчины – действовать решительно! Но «брать и нести» нас следует не из бара. А то некоторые мужчины могут понять нас превратно. Такую «наглость» можно позволить себе только с близким человеком. Женщинам такая решительность нравится.

Не только спальня

Иногда самое сексуальное может происходить не в постели, а в совсем не подходящем для этого месте. На кухонном столе, на стиральной машинке? Да, девушки любят эксперименты такого рода!

Получи согласие

Об этом сейчас говорят все кому не лень. Перед сексом следует спросить, правда ли партнер согласен на него. И это совсем не испортит ситуацию, а только добавит ей пикантности.

Новые позиции

Миссионерская поза самая удобная для мужчины, но увлекаться ею не стоит. Мы не предлагаем устраивать марафон по камасутре. Но женщинам нравится, когда мужчина берет дело в свои руки и направляет в сексе.

Простой комплимент

Обычной фразой о том, как мы хорошо выглядим во время секса, мужчина может добиться огромного эффекта. От этого не откажется ни одна женщина.

Игрушки

Вибраторы и прочие секс-гаджеты созданы не только для самоудовлетворения, когда партнера нет рядом. Многие девушки мечтают совместить их. Результат получается действительно фантастическим.

Грязные словечки