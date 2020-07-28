Почему так важно быть женщиной-мотиватором

Помните, как героиня культового советского фильма «Москва слезам не верит» говорила, что хорошего мужчину нужно делать своими руками, а не ждать милостей от судьбы? Видимо, это действительно так. Ведь зачастую мужчина с одной женщиной может добиться потрясающих успехов, в то время как вторая будет гасить все его порывы и начинания. Так как же стать той самой, рядом с которой избранник сможет обрести статус и благосостояние — в материале Passion.ru.

Как из мужа сделать миллионера? Ну, ответ на этот вопрос давно известен. Найдите миллиардера и сделайте из него того, кто вам нужен! А если миллиардера не получается найти, то придется потрудиться. Вместе с нашим экспертом, писателем, блогером, автором популярных онлайн-курсов Светланой Фатеевой разбираемся, как правильно это сделать.

Часто в мужчине есть огромный потенциал, просто надо немного подтолкнуть его — и будет счастье, и карьерный рост, и денег много. Есть несколько основных моментов, как помочь мужчине свернуть горы и помочь ему стать лучше!

Светлана Фатеева Писатель, бизнесмен, блогер в социальной сети Instagram, автор популярных онлайн-курсов

Верьте в своего мужа

«У тебя руки не из того места. Ты никогда ничего не добьешься. У тебя ума не хватит», — это отличная мотивация бахнуть рюмашку! Хоть не так тошно будет. По крайней мере сегодня. «Ты все сможешь. Ты у меня самый умный. У тебя все получится. А я всегда рядом». Как вам такой вариант? Есть разница? Еще какая! И на словах, и на деле.

Женщине надо быть мудрой шеей, тогда и голова на плечах будет умная и богатая.

Когда я познакомилась со своим мужем, он уже работал в компании на хорошей должности. Но кто сказал, что есть предел совершенству? Я взяла тихонько его резюме, отправила в крупную, всем известную компанию, и все. Мужу неожиданно позвонили, пригласили и взяли! А дальше был Дубай и все, что у нас есть сегодня. Так что, мои милые, наши нежные руки и светлые головы могут творить большие дела! Хитрите, играйте, мы же женщины!

Умейте благодарить

Умная женщина никогда не возмущается и не припирает мужа к стенке — мол, заработай денег, почини кран, вынеси ведро, паразит такой, всю молодость тебе отдала. Умная женщина грамотно указывает на дискомфорт, неполадки, а потом восхищается золотыми руками и талантами супруга. Мужчина готов для своей женщины все сделать, но если она умеет быть благодарной.

Создайте мужу все условия, чтобы он сам захотел расти

В первую очередь — в семье. Муж должен захотеть стать лидером, охотником, добытчиком. Оставьте мужчине право принимать решения самостоятельно, а не исходя из ваших требований и капризов. Принимать решения и отвечать за них.

Научитесь получать подарки, не прося их!

Я считаю, что подарки лучше не просить, но и не отказываться от них категорически. Мужчины дарят подарки без просьб, просто с желанием сделать приятное своей женщине, обрадовать, удивить. А если не дарят, значит, что-то не так делаете. Значит, вы не та, кого бы он хотел одаривать.

Есть масса примеров, где с одной женщиной мужчина был скупердяем и скрягой, а с другой — щедрее всех щедрых.

Кстати, есть один интересный способ, как намекнуть мужчине, чего вам хочется. Сделайте карту желаний. Но не для себя, а для него. И ненароком повесьте ее на видное место. Вы берете альбомный лист или ватман, вырезаете картинки-хотелки и приклеиваете их на карту. Можете просто написать, что хотите. От помады до нового авто. Мужчине не надо будет ломать голову, что же вам подарить, не будет неожиданных и нежеланных презентов.

Возникает резонный вопрос: а как это связано с миллионером? А так. Стать миллионером мужчина должен захотеть. Ради себя, ради своей женщины. Должен быть стимул. Но если у него даже на цветы и новую сковородку нет вдохновения, о каких миллионах идет речь?

Муж и жена — две половины одного целого

Доверяйте мужу, радуйтесь за него, не меряйтесь с ним банковскими картами. Не должно быть немых пауз, неразрешимых конфликтов и длительного молчания. Чем счастливее и спокойнее мужчина, тем сильнее его желание идти вперед и добиваться поставленной цели.

Определитесь. Это ваш любимый муж или ваш любимый банковский счет?

Потребительское отношение к мужчине рождает ответную реакцию. Потом можно не удивляться, что он требует срочно похудеть после родов, сделать подтяжку лица или грудь побольше. Или что ему от вас нужен только секс. Вам — подарки и деньги. Ему — секс. Гармония! Чтобы получить от мужчины все, нужно сначала что-то отдать ему. Бескорыстно, не ожидая в ответ чего-то. Отдать ему свою любовь. И научиться следовать за ним.

Делиться ли собственными деньгами или это убьет мотивацию мужчины расти?

Существуют разные точки зрения на то, как делить доходы в семье. Первая: мое — это мое, а твое — это наше. Вторая: одна кубышка на двоих, совместные расходы и полное доверие.

Сегодня почему-то модно стало следовать первому принципу. И женщины предпочитают не делиться. Но зато в его карман входят без стука, а бумажник открывают ногой. Честно? Я такой подход не понимаю.

Мы с мужем сторонники классического воспитания и классической семьи, где все основано на доверии и взаимопомощи.

Каждый из нас тратит деньги обоюдно. За ужин в ресторане может заплатить муж, а за секцию могу заплатить я. Просто молча и спокойно беру свою карту и оплачиваю, а не звоню ему по 100 раз на день с просьбой «Заплатизаплатизаплати». Какие-то крупные траты планируем всегда вместе. Хотя основные крупные покупки осуществляет муж. В нашей семье финансовые потоки всегда были открытыми.

Мои дедушка и бабушка, мои родители жили по принципу «все вместе, все сообща». Хорошо это или плохо? Не берусь судить. Но наш опыт показывает, что так комфортнее всем, семья крепче.

И на мотивацию мужчины расти влияет скорее положительно. Конечно, если вы не приютили какого-нибудь мачо, с которым в принципе все перечисленные методы не сработают.