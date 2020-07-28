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Ученые назвали продолжительность идеального секса 

Свободная пресса 2 часа назад
Ученые назвали продолжительность идеального секса
Фото: Depositphotos
Американские ученые выяснили, что для достижения удовольствия от секса необязательно устраивать часовые марафоны. Как показали многолетние опросы семейных пар, для счастья в постели любовникам требуется совсем немного времени.
По словам специалистов, продолжительность секса у партнеров варьируется от 33 секунд до 44 минут. Половой акт длительностью от одной до двух минут можно назвать коротким, от 3 до 7 минут — нормальным и от 7 до 13 минут — идеальным. Секс, который продолжается до получаса, считается уже долгим.
Однако сексологи рекомендуют не воспринимать эти данные как норматив. В сексе не должно быть правил и догм, главное, чтобы процесс нравился обоим партнерам, пишет NGS.ru.
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Любовь , Новосибирский городской сайт
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