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Карантин разбросал нас с мужем по разным странам. В марте он уехал к родственникам в Грузию, после чего тут же закрыли границы. Уже через месяц вдали друг от друга мы начали в буквальном смысле изнывать. Не хватало любимого человека рядом, заботы, прикосновений и, конечно, секса. Мы поженились всего пару лет назад, так что страсти между нами еще хоть отбавляй.

Я переживала, что супруг на карантине начнет изменять. Грузины славятся своей любовью к интрижкам, с этим ничего не поделаешь. И тогда я решила, что нам пора заняться сексом дистанционно. Раньше мне казалось это нелепым, странным и пошлым, но, как говорится, на безрыбье приходится жертвовать своими принципами.

И кто бы мог подумать, но с первого же раза нам обоим удалось достичь оргазма. Вот так, всего лишь разговаривая по телефону друг с другом. Мы начали заниматься этим каждый день, и я поняла, что определенно имею талант к такому сексу. Для тех, кто хочет испытать эти необычные ощущения, дам несколько рекомендаций.

Во-первых, банально, но вам нужно максимально расслабиться. Выпейте пару бокалов вина, поставьте в комнате ароматические свечи, приглушите свет и наденьте свое любимое белье. Прежде, чем звонить партнеру, поласкайте себя немного, это поможет настроиться на нужную волну.

Во-вторых, во время разговора сделайте вид, что вы незнакомы друг с другом. Разыграйте сценку. Тут все ограничивается только вашей фантазией. Может быть, он пациент, которому срочно потребовалась сексуальная помощь. Или же вы неопытная студентка, которую нужно научить получать оргазм. Поначалу, вы будете чувствовать себя неловко, но когда войдете в роль, вас будет уже не остановить.

И наконец, сосредотачивайтесь не столько на разговоре, сколько на своем удовольствии. Для пущего эффекта можете использовать секс-игрушки. Поверьте, когда партнер услышит, как вам хорошо, от одних этих звуков он сможет достичь пика.

Расстояние — не повод отказываться от секса, но это определенно возможность попробовать что-то новенькое.