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5 фактов о сексе в долгих отношениях 

WMJ.ru 32 минуты назад
5 фактов о сексе в долгих отношениях
Фото: WMJ.ru
Сексуальная жизнь у тех, кто только нашел свою вторую половину, и тех, кто наслаждается своим партнером уже долго, разительно отличается. И то, что она меняется, совсем неплохо! Мы собрали 5 фактов о сексе в долгих отношениях, которые могут быть полезны.

Меньше, но лучше

Страсть со временем угасает, и это нормально! Секс у людей, которые долго встречаются, бывает, как правило, реже, зато лучше. Вы уже знаете друг друга, а значит, можете доставить стопроцентное удовольствие. Переживать по поводу частоты секса не стоит, если только у тебя нет острого желания делать это намного чаще.

График сексуальной жизни

Многих слово «график» по отношению к сексу пугает. Но и в этом нет ничего страшного. Совершенно нормально договориться о том, когда вам наиболее удобно посвятить этому время. Это важно особенно в тех парах, у которых уже есть дети. График не исключает неожиданный секс. Им себя тоже периодически надо радовать.

Чем меньше видитесь, тем ярче секс

Когда постоянно видишь объект своей любви, его не так сильно хочется. Новые искры может зажечь командировка или отдельный отпуск. Давать себе передышку друг от друга полезно.

Необходимы приключения

Без приключений в долгих отношениях трудно обойтись. Чтобы секс не наскучил, необходимы эксперименты. Вариантов может быть масса. Попробуйте сменить обстановку, задействовать секс-гаджеты или просто изучить новые позы.

Особенные дни

Как правило, особенный секс у пар, которые давно вместе, бывают по праздникам: дни рождения, юбилеи, День влюбленных. Позвольте себе расслабиться и в будни. Пусть особенный секс будет иногда и в простой четверг.
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