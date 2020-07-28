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«Хватит копировать порно»: женщины назвали худшие мужские ошибки в постели 

Экспресс газета и ещё 1 4 часа назад
Женщины назвали худшие мужские ошибки в постели
Фото: Globallookpress.com
Пользовательницы Reddit перечислили грубейшие ошибки мужчин в сексе. Как выяснилось, чрезмерное увлечение порнографией не только не способствует гармоничным интимным отношениям, но лишь разрушает их.
Большинство форумчанок пожаловались на попытки своих партнеров перенести подсмотренное в XXX-видео в реальную жизнь. Однако в реальной жизни «это так не работает».
Так, множество девушек пожаловались на отсутствие прелюдии. Многие заявили, что их раздражает частая смена позиций и темпа. Многим надоело, что партнер постоянно инициирует секс без презерватива.

«Ну все верно — в порно контрацепция, как правило, не фигурирует», — предположила женщина.

Также пользовательницы упомянули, что их партнеры не знают женской анатомии и понятия не имеют, где на самом деле у женщины находятся эрогенные зоны. Этот пробел девушки опять-таки объясняют негативным влиянием порнографии, в центре которой стоит удовлетворение мужских потребностей (а женское тело служит лишь инструментом).
Но самая непростительная мужская ошибка в сексе — пренебрежение гигиеной. Этот пункт отметили большинство отписавшихся.
Наконец, свою лепту внесли бисексуальные подписчицы.
«Абсолютно все мужчины, с которыми я была близка, просили меня об одном: пригласить подругу. Тот факт, что я би, совершенно не означает, что я согласна на секс втроем. Однако до парней это не доходит», — написала одна из взбешенных дам.
Ранее сообщалось, что в Португалии планируется элитная оргия в стиле фильма «С широко закрытыми глазами». Участие в ней стоит $ 3400, всех гостей обязали пройти тест на коронавирус.
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Любовь , Женское тело , Красивый секс , Эрогенные зоны , После секса
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