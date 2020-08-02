«Совместный просмотр порно воскресил наш секс»

В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует истории от наших читателей. Обсудить их предлагаем в комментариях.

Мы с мужем в браке уже 15 лет. Последние 5 из них секс у нас случался, дай бог, раз в месяц. И сексом это можно было назвать с натяжкой: десять минут он пыхтит, а после отворачивается к стенке и засыпает. Никакой нежности, никакой страсти. Поначалу я думала, что у него появилась любовница. Узнала — нет. Потом решила, что у него проблемы с эрекцией. Не стоит, по-русски говоря. Тоже нет. Стоит еще как.

Последние несколько месяцев я начала замечать, что он проводит в туалете по ночам слишком много времени. Ходит туда регулярно в одно и то же время каждую ночь. Оказалось, он там втихую включает порно и удовлетворяет себя самостоятельно. Не буду вдаваться в подробности, как мне удалось это выяснить. Поначалу меня накрыла волна злобы: как можно мастурбировать при живой жене? Но потом я обрадовалась — он хотя бы не импотент.

Решила поговорить с ним и предложить посмотреть порно вместе. Подумала, что хуже уже точно не будет. Как ни странно, но он согласился. Я подала это под соусом того, что мне хочется чего-то нового в постели и почему бы нам не включить мастер-класс. Выбрали фильм, где женщина доминировала над мужчиной, заставляла себя ублажать, била его плеткой. Муж возбудился уже на пятой минуте просмотра и начал приставать ко мне так, как не приставал со времен студенчества. Я, естественно, тут же возбудилась. Мы стали ласкать друг друга, и не заметили, как начали повторять действия, происходившие на экране.

Мы занимались любовью примерно 40 минут, и это рекорд за всю нашу совместную жизнь. Кто бы мог подумать, что совместный просмотр порно воскресит наш секс. Теперь хотя бы пару раз в неделю мы устраиваем такой своеобразный киносеанс, но длится он всего пару минут. Затем мы сосредотачиваемся друг на друге.