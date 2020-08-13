Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Личный опыт: «Перед феерическим сексом мы всегда принимаем особую ванну» 

Рамблер 2 часа назад
«Перед сексом мы всегда принимаем особую ванну»
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует истории от наших читателей. Обсудить их предлагаем в комментариях.
Не так давно я раскрыла секрет идеального секса с мужем. И теперь мне хочется поделиться им и с другими девушками: возможно, кому-то он поможет испытать новые ощущения и даже мультиоргазм.
Сам секрет как нельзя прост: перед феерическим сексом мы с любимым всегда принимаем особую ванну. Что значит особую? На самом деле здесь все по классике: я достаю ароматические свечи, муж набирает горячую пенную ванну (у нас джакузи к тому же) и разливает шампанское. Банально, но это работает. Вдобавок к этому мы обожаем использовать различные масла, которые одновременно и расслабляют, и настраивают на сексуальный лад.
Голые мы забираемся в ванную и по очереди делаем друг другу эротический массаж при помощи этих масел. Параллельно также можно целовать шею партнера, его уши и затылок. Кстати, для тех, кто не знал: затылок — это эрогенная зона как у мужчин, так и у женщин. Попробуйте провести языком по затылку вашего возлюбленного, и вы будете приятно удивлены.
Нежиться в ванной можно сколько душа пожелает. Мы, как правило, выходим только после того, как закончится бутылка шампанского. Кстати, помимо прочего можно фоном поставить какую-нибудь легкую музыку, под которую приятно заниматься сексом. Перейти к самому процессу можно уже в душе, смывая пену друг с друга. Если же вы отличаетесь завидным терпением, — не торопитесь и перейдите к сексу, оказавшись в кровати. Я гарантирую, он будет незабываемым.
Видео дня. Как выглядит внук Андрея Миронова
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель показала снимок в прозрачном наряде без белья
Модель показала снимок в прозрачном наряде без белья
40-летняя Бочкарева показала откровенные фото
40-летняя Бочкарева показала откровенные фото
«Мышка, зайка, кисонька»
«Мышка, зайка, кисонька»
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
04:23
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
Звёзды Дети
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
02:26
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
Дом и сад
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
04:34
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Психология Здоровье
Как выглядит внук Андрея Миронова
03:08
Как выглядит внук Андрея Миронова
Звёзды Дети
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
04:51
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
Дом и сад
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
03:37
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
Звёзды Любовь
Почему в России любят березовый сок
02:44
Почему в России любят березовый сок
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение