«Перед сексом мы всегда принимаем особую ванну»

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Не так давно я раскрыла секрет идеального секса с мужем. И теперь мне хочется поделиться им и с другими девушками: возможно, кому-то он поможет испытать новые ощущения и даже мультиоргазм.

Сам секрет как нельзя прост: перед феерическим сексом мы с любимым всегда принимаем особую ванну. Что значит особую? На самом деле здесь все по классике: я достаю ароматические свечи, муж набирает горячую пенную ванну (у нас джакузи к тому же) и разливает шампанское. Банально, но это работает. Вдобавок к этому мы обожаем использовать различные масла, которые одновременно и расслабляют, и настраивают на сексуальный лад.

Голые мы забираемся в ванную и по очереди делаем друг другу эротический массаж при помощи этих масел. Параллельно также можно целовать шею партнера, его уши и затылок. Кстати, для тех, кто не знал: затылок — это эрогенная зона как у мужчин, так и у женщин. Попробуйте провести языком по затылку вашего возлюбленного, и вы будете приятно удивлены.

Нежиться в ванной можно сколько душа пожелает. Мы, как правило, выходим только после того, как закончится бутылка шампанского. Кстати, помимо прочего можно фоном поставить какую-нибудь легкую музыку, под которую приятно заниматься сексом. Перейти к самому процессу можно уже в душе, смывая пену друг с друга. Если же вы отличаетесь завидным терпением, — не торопитесь и перейдите к сексу, оказавшись в кровати. Я гарантирую, он будет незабываемым.