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«Я заменила ему мать»: как это жить с мужем, страдающим биполярным расстройством 

WMJ.ru 3 часа назад
«Я заменила ему мать»: о жизни с мужем-биполярником
Фото: WMJ.ru
Женщина честно рассказала о своих отношениях с мужем, страдающим биполярным расстройством.
Их роман начался очень стремительно. После недели знакомства Ричард купил им билеты на Ибицу и там сделал предложение Лоис, которая неожиданно для себя сказала «да». На следующий день Ричард признался, что страдает от биполярного расстройства, но его будущую жену это не испугало. Все дело в том, что она еще не знала, что это такое.
Ее привлекал его энтузиазм, оптимизм и энергичность. Но Ричард далеко не всегда был таким. Эти качества он проявлял только во время маниакального эпизода. Когда наступал депрессивный период, Ричард не вставал с постели, не хотел общаться и был очень замкнутым.
«Я думала, что смогу справиться с этим»,
— рассказывает Лоис.
И она действительно долго справлялась. У них родились дети, они открыли собственное PR-агентство, и все, казалось, шло хорошо. Но когда наступал депрессивный период, все проблемы ложились на плечи Лоис.
В те времена я была единственной, кто поддерживал импульс в доме и в бизнесе»,
— делится Лоис.
Она знала, что это не вина Ричарда, но ей стало невыносимо трудно жить с ним.
«Дошло до того, что я заменила ему мать»,
— говорит Лоис.
Во время одного из депрессивных периодов Ричарда арестовали за неуплату налогов, и это была последняя капля для его жены. В результате огромного стресса пара развелась. Однако долго друг без друга они не смогли прожить. Лоис и Ричард снова воссоединились. Женщина смирилась с болезнью мужа и научилась справляться с ней.
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