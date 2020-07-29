«Я заменила ему мать»: о жизни с мужем-биполярником

Женщина честно рассказала о своих отношениях с мужем, страдающим биполярным расстройством.

Их роман начался очень стремительно. После недели знакомства Ричард купил им билеты на Ибицу и там сделал предложение Лоис, которая неожиданно для себя сказала «да». На следующий день Ричард признался, что страдает от биполярного расстройства, но его будущую жену это не испугало. Все дело в том, что она еще не знала, что это такое.

Ее привлекал его энтузиазм, оптимизм и энергичность. Но Ричард далеко не всегда был таким. Эти качества он проявлял только во время маниакального эпизода. Когда наступал депрессивный период, Ричард не вставал с постели, не хотел общаться и был очень замкнутым.

«Я думала, что смогу справиться с этим»,

— рассказывает Лоис.

И она действительно долго справлялась. У них родились дети, они открыли собственное PR-агентство, и все, казалось, шло хорошо. Но когда наступал депрессивный период, все проблемы ложились на плечи Лоис.

В те времена я была единственной, кто поддерживал импульс в доме и в бизнесе»,

— делится Лоис.

Она знала, что это не вина Ричарда, но ей стало невыносимо трудно жить с ним.

«Дошло до того, что я заменила ему мать»,

— говорит Лоис.

Во время одного из депрессивных периодов Ричарда арестовали за неуплату налогов, и это была последняя капля для его жены. В результате огромного стресса пара развелась. Однако долго друг без друга они не смогли прожить. Лоис и Ричард снова воссоединились. Женщина смирилась с болезнью мужа и научилась справляться с ней.