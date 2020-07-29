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Все, что тебе нужно знать перед тем, как заниматься сексом в машине 

WMJ.ru 2 часа назад
Все, что тебе нужно знать перед тем, как заниматься сексом в машине
Фото: WMJ.ru
Секс в машине — отличный способ привнести разнообразие в вашу интимную жизнь
Может показаться, что это занятие для подростков, у которых нет другого места для секса. А почему бы не почувствовать себя 16-летними? Это полезно, и вполне может разнообразить вашу интимную жизнь. Если ты решилась на это, то вот что тебе нужно знать.
1 Секс в машине быстрый
Повезет, если вы найдете безлюдную парковку, но это достаточно трудно сделать. Секс в машине, как правило, не растянешь на 2 часа. Иначе есть вероятность быть пойманными незваными зрителями. Так что приготовься к тому, что наслаждение будет недолгим.
2 У вас на выбор не много поз Из-за недостатка места в машине количество позиций, которые вы можете попробовать, ограничено. Есть всего два варианта. Расположитесь на переднем сиденье, заранее немного откинув его назад. В этом положении удобно использовать позу «Пастушка», при которой девушка садится на мужчину. Это позволит ей задавать темп и контролировать движения.
Еще один вариант — расположиться на заднем сиденье и опять же использовать позу «Пастушка».
3 Судороги ног неизбежны
К сожалению, в машине нельзя полностью вытянуть ноги. Это может спровоцировать судороги. Чтобы попытаться этого избежать, сделайте заранее растяжку.
4 Приготовь одеяло
Как ты поняла, к сексу в машине надо основательно подготовиться. Еще один пункт — взять с собой одеяло. Зачем? Потому что прикосновения с кожей салона будут очень неприятными.
5 Подумай о музыке
Лучше приготовить для этого случая специальный плейлист. Радио — плохая идея. Только представь, как вам испортит весь настрой реклама.
6 Дождись темного времени суток
Здесь и объяснять ничего не нужно. Если не хочешь, чтобы вас застали врасплох, выбирай для секса ночное время.
7 Захвати с собой запасную одежду
Скорее всего во время секса ты вспотеешь, а вещи будут разбросаны по салону машины и помнутся. Захвати с собой запасную футболку, чтобы после чувствовать себя комфортно.
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Фото:КиноПоиск, Deposit photo
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