Женщина превратила однополый брак в обычный, сменив пол

Однополый брак двух женщин стал традиционным, когда одна из них решила сменить пол.

27-летняя Блэр Бэтчелор заключила брак с 31-летней Кай-Де Бэтчелор четыре года назад. Пляжную свадьбу сыграли во Флориде — на родине обеих невест.

Однако через два года Блэр узнала, что Кай-Де — трансгендерный мужчина и начинает гендерный переход. Сперва Блэр была шокирована, но после поддержала теперь уже мужа. По их словам, этот опыт их только сблизил. В мае 2020 года Кай-Де начал принимать тестостерон. Однако мужские черты в нем проглядывали с детства:

Мне все равно, парень Кай-Де или девчонка. Я просто люблю Кай-Де. Мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать это, ведь к тому времени мы были вместе пять лет, и Кай-Де была уверенной в себе лесбиянкой,

— цитирует Блэр Daily Mail.

Блэр говорит, что не подозревала о внутреннем конфликте Кай-Де. Они встретились в 2013 году, позже съехались, а в 2016 году поженились. Только в 2018 году Кай-Де сообщил жене о своей трансгендерности и заявил, что хранил эту тайну всю жизнь.

Признаться ей в глаза он не смог, послав смс с каминг-аутом в день рождения избранницы. Сейчас Блэр ведет блог о совместной жизни с Кай-Де и привыкает к тому, что ее партнер — мужчина.

Когда я признался Блэр, у меня камень упал с души. Это то, что я всегда знал о себе. Когда мне было четыре или пять лет, я заговорил с родителями о мечте стать мальчиком, но родители сказали, что это глупости и назвали меня пацанкой,

— вспоминает Кай-Де, сейчас отращивающий свою первую бороду.