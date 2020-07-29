Как сексуальные фантазии помогают в браке 

«Я много лет замужем: прекрасный супруг и трое детей. Наша сексуальная жизнь меня всегда устраивала, однако в последнее время ловлю себя на мысли, что во время секса фантазирую о других мужчинах. О начальнике, знакомом и даже о продавце в магазине. Мужа люблю, но без таких фантазий достичь оргазма не выходит. Что делать в моей ситуации?»

Наталья

— Здравствуйте, Наталья! Сексуальные фантазии — естественная часть жизни любого человека. Согласно исследованиям ученых, практически 80 процентов женщин думают в эротическом ключе о ком-то другом помимо партнера. Сообщать об этом супругу, конечно, не стоит, всё может закончиться обвинениями в неверности.

В своих фантазиях мы можем быть более раскованными, нежели есть на самом деле, свободными и защищенными одновременно. Представлять секс с кем-то безопасно, потому как вы знаете, что никогда не пойдете на это в реальности. Люди в наших мечтах — лишь фантомы, с которыми можно не испытывать стыда и неловкости.

Вы указали, что давно в браке, во многом в этом и есть причина ваших сексуальных фантазий. С годами жизни супругов очень тесно переплетаются, личные границы стираются, в итоге они становятся слишком близки друг другу. А ведь хороший интим требует определенной дистанции, которую и дают фантазии.

Однако если ваше воображение разыгрывается каждый раз, как только начинается близость с супругом, и без него вы не можете достичь оргазма — определенно в отношениях с мужем есть какие-то проблемы. Такие мысли могут быть вашим способом «психологического ухода» от ситуации и «неудобных» чувств. Возможно, вы злитесь на мужа, но не можете обсудить причину вашего раздражения. Именно эти фантазии становятся защитой от неприятных мыслей и эмоций.

Первое, с чего надо начинать, это выяснить причину, по которой любимый человек вызывает негативные ассоциации. Постарайтесь уладить все семейные неурядицы.

Затем проанализируйте свои фантазии. Ни в коем случае не запрещайте себе мечтать, это приведет к обратному эффекту. Попробуйте подружиться с вашим воображением. Что именно заводит вас в тех мужчинах, которых вы представляете на месте супруга? Возможно, они более напористы, или же выглядят чуткими, или же, напротив, чрезмерно грубые?

И третий этап — расскажите партнеру, как бы вам хотелось, чтобы он вел себя в постели. Если вы фантазируете о грубом, но мужественном начальнике, возможно, вам не хватает всего этого в поведении мужа. Также можно попробовать включить в сексуальную жизнь и элементы ролевых игр. Супруг вполне может сыграть, скажем, услужливого курьера. Это разнообразит вашу сексуальную жизнь».