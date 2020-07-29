Стоит ли женщине симулировать оргазм ради партнера 

Восторг души и нега для тела — пожалуй, взлет именно таких эмоций и приносит мужчине ощущение радости и удовлетворения. Однако каково сильной половине человечества будет узнать, что, оказывается, нередко страсть в интимных отношениях — не более чем хорошая актерская игра? Не так давно ученые-сексологи из Великобритании провели исследование, в котором приняли участие 1500 женщин и мужчин в возрасте от 16 до 64 лет. И выяснилось, что 81 процент опрошенных респонденток ни разу в жизни не достигали пика удовольствия. Однако сообщать об этом своему партнеру не стали, предпочли оставить его в неведении.

Почему же дамы вместо чувственности отдают столько усилий на совершенствование актерского дара и мастерски имитируют оргазм, рассказывает сексолог Виталий АЗУРОВ.

Не стоит уподобляться страусу

Далеко не все дамы перешли «на ты» со своим телом. Поэтому и сексуальность для них — закрытая и совсем неизведанная территория. Однако вместо того, чтобы проверить состояние здоровья у врача и заняться решением психологических проблем, многие предпочитают развивать в себе задатки лицедеек.

Комментарий специалиста: «Самая распространенная причина игры в страсть — действительно отсутствие оргазма, — констатирует Виталий АЗУРОВ. — Почему? Причин может быть множество: проблемы со здоровьем, расстройства психики, да и просто оттого, что по жизни чаще встречались неумелые и эгоистичные партнеры. Дама в таком случае даже не подозревает о том, что удовольствие так доступно. Проще обмануть не только ухажера, но в первую очередь саму себя.

Некоторые так вживаются в роль, что искренне верят в то, что испытывают оргазм. Однако рано или поздно любому страусу придется извлечь голову из песка и начать знакомиться со своим телом. Накопленная сексуальная энергия будет постоянно искать выход. Женщина, которая не получает удовольствие в постели, в итоге становится раздражительной, сварливой, зацикленной на негативе.

Как показывает практика, эта проблема решаема. Если врачи не нашли какого-либо серьезного диагноза, то, значит, вопрос, скорее всего, психологического характера. Поэтому в первую очередь даме надо самой познакомиться со своим телом, найти зоны, доставляющие ей удовольствие, и только потом уже раскрыться любимому. Тогда она сможет объяснить, какие именно ласки ей нравятся больше всего и что ей требуется, чтобы достичь оргазма».

Переигрывать опасно: обман раскроется

Мужчины мечтают о темпераментных тигрицах в постели — этот стереотип, увы, засел в голове у многих из них. Иной раз женщина так боится потерять своего мужа или претендента на это место, разочаровать или обидеть его, что снова и снова играет спектакль из двух актов в постели. Но надолго ли хватит театральности?

Комментарий специалиста: Фильмы для взрослых, на которых уже выросло целое поколение, навязали нам совершенно нереальные картинки того, как якобы обязана развиваться любовь и страсть, — уверен Виталий АЗУРОВ. — И вот что получается в реальности: после просмотра видеоэротики у дамы может возникнуть комплекс, что она недостаточно сексуальная, не так двигается и в целом совсем не такая энергичная и страстная, как надо бы.

Страх пропустить момент вопля восторга, как та секс-бомба в фильме (а в итоге твой мачо мечты посчитает, что ты «какая-то не такая» или же и вовсе фригидная) преследует многих дам. В итоге ни расслабления, ни удовольствия. Весь первый акт актриса только и думает, как максимально натуралистично сымитировать оргазм, при этом не «переиграв». Однако если ваш мужчина не 18-летний юнец и обладает определенным интимным опытом, то раскроет обман, от которого сбежит скорее, нежели при констатации недостаточной, по мнению партнерши, сексуальной активности. Если интимные встречи — это естественное продолжение свиданий двух влюбленных, то партнер желает доставить возлюбленной удовольствие. Ее же задача — расслабиться и ненавязчиво подсказать, где расположены самые эрогенные зоны».

Когда перейти от театра к реальности

Каждый мужчина в своих сексуальных фантазиях представляет себя крутым мачо и профессионалом в области любовных утех. Конечно, это далеко не всегда так. А вот большинство женщин реально добросердечны и заботливы. Иногда они так боятся уронить самооценку любовника, что просто забывают о себе и праве на свое удовольствие.

Комментарий специалиста: «Если отношения между партнерами изначально выстроены с нарушениями, когда мужчина представляет в паре наивысшую ценность, то это, безусловно, отразится и на интимных делах, — уверен Виталий АЗУРОВ. — К примеру, дама долго ждала приглашения на свидание от красавчика, который нравится уже давно. И если сначала он не обращал на ее томные взгляды внимания, а потом „снизошел“ до встречи, то, конечно, она сделает всё возможное, чтобы эта ночь стала для него незабываемой.

Возможно, один раз так и произойдет. Любовник поведется на актерскую игру и почувствует себя настоящим гигантом секса. Но вот что дальше? Какое будущее у этих отношений? Долго ли партнер будет пребывать в сладком неведении и наслаждаться? Точного ответа нет, а вот его подружка попадает в ловушку, которую сама себе и подготовила. Признаться — значит потерять сложившееся хрупкое доверие, продолжать играть — получить проблемы со здоровьем и психикой.

Я в таких случаях рекомендую плавно „включать“ особенности своего реального оргазма в отношения. Пусть женщина понемногу снизит „градус“ накала в постельной игре, затем предложит новые ласки, расскажет, что именно ее возбуждает».

Интимный марафон после трудного дня потерпит фиаско

Для некоторых дам проще сымитировать оргазм, чем в очередной раз заморачиваться его «поисками». Особенно если выдался тяжелый день, голова занята проблемами, а тело требует расслабиться от усталости. Но придется поработать — преодолеть все эти трудности. Оно того стоит.

Комментарий специалиста: «У мужчин и женщин в силу физиологических особенностей и воспитания разное представление о сексе. Так, для представителей сильного пола страстная встреча обязательно должна закончиться не менее приятным „финишем“, иначе и смысла предаваться любовным утехам нет, — продолжает Виталий АЗУРОВ. — Но в отношении слабого пола природа всё устроила по-другому. Для дам совершенно нормально иногда получать удовольствие в минуты близости — от ласк, нежных прикосновений, поцелуев и страстных объятий. При этом до фееричного „финала“ дело может и не дойти. Возможно, она слишком устала на работе, поссорилась с коллегами, а тут еще множество дел по дому. В таком аврале организм просто „выключает“ некоторые функции, в том числе сексуальные, чтобы не тратить энергию, которой и так недостаточно. Поэтому она больше расположена (по доброте души) к кратковременной близости, а вот для полноценного интима энергии нет. Мужчина же при подобном раскладе считает, что это с ним что-то не так, и, чтобы не „упасть“ в глазах партнерши, продолжает настойчиво искать пути к ее оргазму. В итоге даме проще притвориться и уйти на покой, нежели продолжать эти долгие „пытки“.

Открываемся для экспериментов

Если ваша сексуальная жизнь больше похожа на театр одного актера, то рано или поздно наступит „час икс“, когда проблему придется решать. Но как это сделать психологически наименее травматично для обеих сторон?

Комментарий специалиста: „Если отношения с мужчиной хорошие, вы давно вместе и поддерживаете друг друга, то, конечно, оптимальный выход — это очень дотошно проговорить ситуацию, — рекомендует Виталий АЗУРОВ. — Стоит не спеша объяснить, что именно не устраивает, подсказать ваши эрогенные зоны и ласки, которые доставляют наибольшее удовольствие. Любящий человек наверняка вас поддержит, и вы вместе начнете серию увлекательных „сексуальных экспериментов“. Если же театр длился годами, или, напротив, вы встречаетесь совсем недолго, то попробуйте зайти с другой стороны. Скажите, что хотели бы попробовать что-то новое, продемонстрируйте ласки, которые особенно вас возбуждают, выскажите также, что именно вам не нравится.

В любом случае помните: это должен быть именно диалог, а не монолог. Поинтересуйтесь у партнера, а все ли устраивает его. Возможно, у него накопились к вам определенные претензии. Помогает и совместное чтение специализированной литературы, вместе займитесь „интим-ликбезом“. Важно, чтобы мужчина понял, как у женщин „всё работает“ с точки зрения физиологии. Если такие разговоры вдвоем вам даются слишком тяжело, возможно, есть смысл воспользоваться услугами профессионального сексолога, чтобы вместе обсудить волнующие проблемы“.