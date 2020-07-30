Порно и вибраторы: секс в эпоху коронавируса

Пандемия еще не закончилась, но ограничения постепенно начинают снимать по всему миру. Прогнозы относительно последствий кризиса для людей, состоящих в браке или в отношениях, разные: кто-то говорит, что увеличится число разводов, кто-то, наоборот, предсказывает беби-бум. В рамках нацпроекта «Демография» в России планируется направить миллиарды на повышение рождаемости, однако рождаемость невозможна без секса, который в последние годы стремительно меняется.

Стало ли в изоляции больше страсти между россиянами, как изменилась их сексуальная жизнь и какое место в ней стали занимать секс-игрушки и БДСМ-практики, «Ленте.ру» рассказали секс-эксперты.

«Жена подозревала мужа в измене, а оказалось, что он просто смотрит порно»

Елена Малахова , врач-сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной Академии сексологии, член профессионального объединения врачей-сексологов

«Лента.ру»: Что на самом деле значили карантинные меры для людей, которые встречаются или живут вместе?

Малахова: Любой кризис для пары является своеобразным индикатором качества отношений. Соответственно, если мы говорим об адаптивных отношениях, то кризис парой проживается, она становится крепче, выдерживает этот тяжелый период. Может измениться взаимодействие в паре, но в целом такая пара достаточно хорошо выходит из кризиса и сохраняется.

Например, если один из партнеров, стабильно зарабатывающий, во время кризиса теряет доход, и вся финансовая ответственность ложится на плечи другого партнера, это принимается как некоторое обстоятельство, к которому нужно относиться терпимо. Или, к примеру, до кризиса супруги нанимали для детей няню, а потом такая возможность исчезла.

Естественно, дети начали больше времени проводить с родителями, из-за чего существенно сократилась возможность побыть наедине.

Взрослые люди, у которых сложились доверительные партнерские отношения, в такой ситуации найдут способ сохранить отношения.

В паре, где проблемы были до кризиса и есть в настоящий момент, наблюдается регресс. Когда отношения ухудшаются, когда исчезает и без того шаткое равновесие, когда нарастают конфликты или, наоборот, изоляция партнеров в паре, — они хотят дистанцироваться еще больше. Появляется отчуждение, недовольство друг другом, и, как правило, все это может привести к разводам, к заведению виртуальных или реальных сексуальных партнеров.

Поэтому говорить о какой-то однозначной статистике просто невозможно, потому что каждая пара — это индивидуальная система. Тут главное опираться на качество отношений. Если в паре отношения были гармоничными, то она адаптируется и к новым меняющимся условиям — и никаких проблем ни в сексе, ни в общении возникать не должно. Если проблемы были — они начнут проявляться или усугубляться.

Из-за чего возникают конфликты и какое значение в них имеет сексуальная неудовлетворенность партнеров?

Как правило, они происходят в парах, где проблема существовала, но партнеры ее игнорировали, замалчивали и были не готовы ее решать. Например, когда муж и жена много работают, видятся в течение недели редко, потому что убегают от проблем в отношениях в работу, в силу обстоятельств оказавшись на время пандемии на одной территории 24/7, начнут конфликтовать. И действительно, когда в отношениях есть нерешенные проблемы, то это вполне возможный сценарий. Конечно, когда один партнер не удовлетворен в сексе или в чем-то еще, но смирялся с этим или вынужденно терпел, а второй избегал близости или уклонялся от секса, то это будет только накалять ситуацию.

Статистика Durex показывает, что продажи презервативов в период самоизоляции сократились во всем мире. По другим данным, в России с введением ограничительных мер продажи презервативов, наоборот, подскочили. Стали ли россияне больше заниматься сексом в самоизоляции?

Этого я не могу вам сказать. Но повышение спроса россиян на презервативы указывает на повышение их сексуальной активности. Гораздо интереснее тот факт, что увеличилась посещаемость порносайтов. То есть мастурбировать стали чаще.

Что именно смотрят?

Правильнее будет обратиться к аналитике порносайтов. Их статистика достовернее.

Дело в том, что пациенты склонны скрывать некоторые сексуальные предпочтения. Не редкость на приеме у сексолога то, что пациент утаивает информацию о своем сексуальном поведении или искажает ее намеренно. Я могу опираться только на свой практический опыт.

Наиболее популярной сексуальной практикой уже не первый год является БДСМ. И он же остается трендом сейчас и у мужчин, и у женщин. Не думаю, что это связано напрямую с пандемией. Влечение к этой тематике прослеживается потому, что этот радикал-садизм/мазохизм, с одной стороны, носит архаичный характер и, соответственно, у многих людей такое влечение находится в бессознательном.

Во-вторых, влечение к доминированию-подчинению (как сексуальная тенденция) связано с особенностями и условиями психосексуального развития. В-третьих, сейчас во многих фильмах и книгах популяризируется эта тема, показывается в наиболее привлекательном ключе. Естественно, люди смотрят и начинают эти практики использовать.

Происходит индуцирование (в психологии — механизм формирования у детей определенного отношения к родителю — прим. «Ленты.ру»). Мотивы БДСМ не имеют никакого отношения к сексу, это поведение вообще не про секс, а про проигрывание детско-родительских отношений. Сценариев тут масса, один из них — воссоздание через секс контакта с властной, агрессивной матерью.

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Смотреть порно стали чаще не только одинокие люди, но и те, кто состоит в отношениях. У меня в практике был, например, такой случай: жена подозревала мужа в измене, а оказалось, что он просто смотрит порно. И он предпочитал такой сексуальный сценарий, который ей предложить не мог, — смотрел порно с применением физического насилия к партнерше.

Еще во время самоизоляции увеличились продажи в интим-магазинах. О чем это говорит?

Во время любого кризиса у человека повышается тревожность. Существует следующая взаимосвязь: при тревоге повышается либидо, возникает компенсаторная реакция. Такая связь прослеживается, например, у компульсивных мастурбаторов, у эксгибиционистов. При стрессе и повышении уровня тревоги сексуальная активность может повышаться.

Если мы говорим о парах, применяющих секс-игрушки, то это связано с рядом причин. Первое — человеку хочется секса не только с партнером, второе — качество секса/отношений не устраивает, третье — не хватает остроты и разнообразия ощущений. Применительно ко второй причине, человек, приобретая игрушку, рассуждает примерно так:

«Если я куплю игрушку, если мы поиграем в ролевую игру, то наши отношения в паре наладятся».

Конечно, это не так, потому что внутренней работы по изменению взаимодействия в паре не происходит. Но у человека создается иллюзия, он совершил некое действие (купил игрушку), и теперь, как в ситуации с волшебной таблеткой, чудо точно произойдет.

Приведу пример из практики: одна пара приобрела вибратор для стимуляции клитора у женщины во время партнерского секса. Женщина быстро научилась достигать оргазма, использовала игрушку на последней скорости, что привело к закреплению такого способа дезадаптивной мастурбации (привычки сексуального взаимодействия для достижения оргазма, которые невозможно использовать в сексе с живым партнером — прим. «Ленты.ру»).

Возникла дисгармония в сексе. Женщина не могла достигнуть оргазма с партнером, потому что ее партнер не мог простимулировать ее клитор и воссоздать те ощущения, которые вызывает стимуляция вибратором, ни пальцем, ни языком, ни членом.

Конечно, нельзя сказать, что игрушки оказывают только положительный или только отрицательный эффект, — все это индивидуально. Смотря для чего они покупаются и какие.

Другая причина повышения влечения во время пандемии связана с тем, что у некоторой категории людей стало больше времени и меньше стресса (удаленная работа, не надо тратить время на дорогу, не надо рано вставать, не надо контактировать очно с неприятными коллегами — и так далее). Получается, что освободилось время, сил и внутренних ресурсов стало больше, поэтому и сексуальная активность стала выше.

Не все состоят в постоянных отношениях. Некоторые постоянно меняют партнеров. Как теперь проходят первые свидания?

Было время, когда еще на этапе знакомства онлайн просили предоставить справку на наличие или отсутствии COVID-19. Ну, а особо активные после снятия ограничений об этом даже не вспоминают и занимаются сексом даже без презерватива, потому что очень долгое время приходилось свое либидо сдерживать.

Само собой, коронавирус передается половым путем. Как и ВИЧ, и гепатиты, и вирус папилломы человека. Научит ли пандемия россиян предохраняться?

Конечно, было бы неплохо, чтобы такая забота о здоровье появилась у большего числа людей в России и вошла в культуру, потому что это прежде всего говорит о бережном отношении, но я не думаю, что после пандемии что-то изменится в этом плане. Потому что более ответственно относиться к своему здоровью может только человек зрелый, а зрелому человеку не нужны какие-то ограничения — он сам знает, как о себе позаботиться. А те, кто реагирует на ограничительные меры и обращают внимание на свое здоровье только во время пандемии, — это люди в основном инфантильные.

Как россияне знакомились друг с другом в период самоизоляции?

Знакомились в Tinder, сексуально воздерживались, занимались мастурбацией. А некоторые находили какие-то обходные пути, чтобы встретиться и заняться сексом. Даже жесткие ограничения человек может обойти.

Тот факт, что онлайн-дейтинг обретает такую популярность, в свою очередь, существенно влияет на поиски партнера. С одной стороны, современные люди постоянно заняты, и времени на знакомства у них все меньше и меньше. И в этом случае знакомства в интернете — большой плюс, тем более перед тем, как увидеться, можно связаться в видеочате, например, и решить, хочется ли продолжать отношения.

С другой стороны, на сайтах много людей, которые оказываются не теми, кем являются на самом деле. Сколько раз я слышала от пациенток жалобы, что женатые мужчины скрывают этот факт и позиционируют себя свободными! Они назначали встречи, занимались сексом, а потом одной пациентке написала жена, а другая сама увидела в соцсетях, что мужчина ездил на Мальдивы отдыхать с супругой.

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Кроме того, на сайте в числе пользователей встречаются пользователи с психическими нарушениями. Очень важно уметь их распознавать, заботиться о своей эмоциональной, физической и сексуальной безопасности. Общение с ними может быть опасным. Были случаи, когда на свидание приходил явно психически нездоровый человек, вел себя агрессивно и потом продолжал преследовать. Обезопасить себя поможет, например, создание отдельного почтового ящика, осторожность на первом этапе общения, использование отдельной сим-карты и так далее.

«Некоторым уже неинтересно заниматься сексом с живыми партнершами»

Как изменилась сексуальная жизнь россиян в самоизоляции?

Кульгавчук: Есть две большие группы. Первая — люди, у которых изначально развит творческий потенциал, есть навыки ухаживания за отношениями, но им порой не хватало времени друг на друга. В этих парах отношения стали глубже, интереснее, они наконец-то реализовали все те мысли и идеи, которые для них желанны. И для них самоизоляция в плюс пошла.

Вторая — пары, в которых изначально был формальный стиль общения. В закрытых пространствах часто их отношения ухудшались еще больше, интимная жизнь порой сходила на нет. Кроме того, людей с пограничными невротическими состояниями замкнутые пространства заставляли острее чувствовать тревожность, и в этих случаях сексуальное влечение тоже снижалось.

В природе этот эффект зоологи тоже наблюдают — некоторые животные действительно в неволе размножаются с трудом.

Учитывая, что счастливых пар, к сожалению, все-таки меньше, и люди зачастую просто не умеют ухаживать за отношениями, то, конечно, можно предсказать, что разводов и расставаний после пандемии будет больше. Статистика показывает, что распадается практически каждая вторая пара. И еще есть люди, которые хоть и не разводятся, но живут в формальных браках: нет в их отношениях ни платонической составляющей, ни любви.

С какими вопросами стали обращаться к сексологам?

Есть одиночки, у которых в эпоху карантина появилось время задуматься о своем будущем. Они начали переосмысливать прежние отношения, думать над своими ошибками, планировать свою жизнь. Это сформировало запрос на аудит предыдущих ошибок и правильный выбор партнера.

В парах же — это запрос на улучшение качества жизни. В некоторых парах до карантина не было половой жизни вообще, и люди ссылались на вечную занятость, усталость и так далее. А тут эти вопросы стали острее. Люди начали больше читать в период карантина. Даже у меня на сайте люди стали проводить больше времени, я вижу это по статистике. Если раньше потенциальные пациенты просто забивали в поиск «сексолог» и записывались, то сейчас они более тщательно погружаются в тему и выбирают специалиста более осмысленно.

Ну и дополнительным толчком стало сокращение супружеских измен, потому что в рамках социальной изоляции прекратились многие внебрачные связи, даже которые длились годами.

Некоторые при невозможности удовлетворения своей сексуальной потребности стандартными способами уходили в мастурбацию и порнографию, а некоторые задумывались о своей половине, о том, почему у них не клеится, и обращались к врачам-сексологам.

Что касается секс-игрушек: я правильно понимаю, что не всем это подходит? Что можно посоветовать вместо них и что делать, если уже появилась дезадаптивная форма мастурбации?

Не всем это подходит, потому что у людей разный диапазон приемлемости. И дело даже не в комплексах, а в том, что некоторым, может, просто не нравится ощущение инородного тела внутри себя. А чтобы внести разнообразие в сексуальную жизнь пары, нужно подробно разбираться в их отношениях и системе ценностей. Это неверный стереотип, что разнообразить половую жизнь можно только с помощью продукции секс-индустрии. Порой гораздо важнее научиться разговаривать и создавать эмоциональную близость с партнершей, чем пытаться увлеченно тыкать в нее очередным каким-то девайсом. Каждый человек уникален, и нельзя решить проблему в сексе, купив огромный фаллоимитатор на батарейках. Женщина ведь не тренажер, у нее есть душа.

О дезадаптации — если уже она возникла и мешает половой жизни, то необходимо обратиться к врачу-сексологу. Таким пациентам назначается курс коррекции, направленный на изменение рефлексов. Процесс иногда занимает несколько недель, порой даже месяцев. Используются психотерапевтические методы, секстерапевтические техники, иногда даже и медикаментозные, назначается специальная гимнастика.

Судя по продажам презервативов, люди стали заниматься сексом больше. Откуда тогда повышенный интерес к порнографии?

Люди запасались не только гречкой, но и презервативами. Из-за этого продажи какое-то время действительно возрастали. А когда карантин сняли, продажи упали из-за того, что у людей остались запасы. Но то, что в гармоничных парах участился ритм половой активности, это факт. По личным наблюдениям могу сказать, что если раньше в среднем люди занимались сексом 1-2 раза в неделю, то в период самоизоляции в этих же парах количество секса увеличилось до 3-4 раз в неделю. Конечно, многое зависит от возраста и состояния, тем не менее динамика в гармоничных парах — положительная.

Что же касается порнографии, у людей появляется время для потребления такого контента. Но порнография больше наносит вреда, формирует комплексы, особенно у подростков, искажает представления об интимной жизни. Кроме того, порнография использует известный в сексологии эффект Кулиджа (повышенное сексуальное влечение мужчин к каждой новой женщине — прим. «Ленты.ру»), и в какой-то степени ведет к истощению дофаминовых рецепторов, поэтому можно говорить, что порнография может даже по-своему кастрировать.

У меня на приеме с каждым годом возраст пациентов снижается. Иногда обращаются 25-летние молодые мужчины, которым уже неинтересно заниматься сексом с девушками, потому что впечатления от порнографии и интенсивной мастурбации с девайсами ярче, и на этом фоне со временем может происходить девальвация интереса к обычной сексуальной жизни.

Как вы считаете, порно смотрят в основном одинокие? Его как-то можно интегрировать в сексуальную жизнь пары, чтобы не развивались комплексы? И стоит ли?

У людей появилось не только время, но и тоска по впечатлениям. Некоторые смотрят сериалы, некоторые — порно. Чаще всего, конечно, порно смотрят одиночки, потому что им для поддержания сексуальной жизни нужен хоть какой-то образ. Но и семейные люди смотрят порно. Пары бывают разные, и иногда случается так, что одиночки состоят в паре. У меня в практике бывали случаи, когда живущие в паре мужчина и женщина ходили в душ каждый по очереди, смотрели там порно и мастурбировали. Они привыкли к такому формату, при этом делали вид, что секс их не интересует. Выяснилось это при сборе анамнеза. При этом каждый был уверен, что его партнер асексуален.

Поэтому в какой-то степени можно говорить, что порнография кастрирует население, и люди оказываются демотивированы в поисках — они все могут получить в виде своего рода синтетического наркотика, которым в данном случае выступает порнография: любые возможности, любой партнер, любой сценарий. Но все это, как и в случае с настоящими наркотиками, всего лишь суррогат, красивая упаковка, которая на самом деле является обманом мозга с использованием эффекта Кулиджа.

Что касается интеграции порно в сексуальную жизнь пары — делать этого не стоит, потому что могут возникать различные неблагоприятные и непредсказуемые реакции, такие как сравнение не в пользу партнера. Пары, которые смотрят порно и при этом занимаются сексом, по сути занимаются сексом с тем, кого видят на экране, а не друг с другом. Тело партнера обезличивается и используется как своего рода мастурбатор.

В моей практике были случаи, когда у мужчин появлялась зависимость от порно, и женщины начинали себя ощущать подручным инструментом.

Но ведь женщине хочется, чтобы мужчина любил именно ее, а не порноактрису.

В качестве терапии я иногда предлагаю пациентам самим стать героями эротического контента и устроить фотосессию. Некоторые даже снимают домашнее видео, но далеко не всем это подходит. Для кого-то может быть глубоким разочарованием то, как он выглядит на видео. Поэтому тут надо все тщательно взвесить и правильно подготовиться.

А что изменилось в жизни людей, которые не состоят в отношениях? Как-то изменилось поведение людей в Tinder?

В какой-то степени люди уже наелись этого и от щенячьего восторга перешли к более осознанному подходу и выбору. Это стоит лишь приветствовать, потому что некоторым избирательность пошла бы на пользу. Среди молодежи быстрый секс стал чем-то вроде доблести, но эта всеядность деструктивна. Она вульгаризирует интимные отношения. Чтобы сохранить здоровье, нужно есть вкусно и качественно, а не быстро и что попало.

В самоизоляции люди в целом стали больше использовать различные возможности интернета для знакомств — и мобильные приложения, и сайты. Порой действительно это неплохие инструментарии, которые помогают некоторым людям встретить друг друга. В моей практике был случай, когда пациент с пятого этажа познакомился с девушкой с третьего этажа во внутридомовом чате. Раньше они друг друга не замечали, а теперь уже съехались. Такое стало возможно только благодаря самоизоляции.

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Тем не менее какие-то вещи могут быть и негативным закреплением, которое мешает им двигаться вперед. В моей недавней практике был случай, когда мужчина потратил изрядную сумму из семейного бюджета на вебкам-моделей. Семье он говорил, что по ночам работает с документами, а на самом деле сидел в чатах. Когда все это обнаружилось, случился семейный скандал. Эта пара до сих пор наблюдается у меня. У них трое детей, был риск развода, снижение самооценки у супруги, интимная жизнь отсутствовала полностью. Сейчас удалось восстановить доверие, движемся в сторону восстановления интимных отношений.

Кстати, а что делать людям, которые живут вместе, состоят в браке, воспитывают детей? Как им заниматься сексом?

Ко мне часто обращаются пары, которые родили одного, второго, и теперь у них вроде особо нет возможности уединиться. В этих случаях нужно создавать безопасную почву для занятия сексом, чтобы все закрывалось от детей и чтобы дети не мешали уединению. Это и есть форма ухода за отношениями, профилактика супружеских измен, потому что часто изменяют именно такие люди — дома просто негде и не с кем. Поэтому нужно учиться раньше укладывать детей, уделять друг другу время, дружить с бабушками, зарабатывать на няню, ставить в спальне замок на дверь, приходить с работы иногда пораньше, оптимизировать прелюдию — много чего нужно. То есть, например, если пара живет в однокомнатной квартире, у них трое детей и они никуда не выходят, то надо думать, как создавать условия для, так сказать, потенциального размножения (а с точки зрения природы занятие сексом — это прежде всего размножение). Измены и все прочее происходят именно из-за неумения людей организовать собственную сексуальную жизнь.

Стало ли в целом больше или меньше страсти в сексуальных отношениях?

Страсти стало меньше, потому что закрытое пространство, типичность картинки влияют на сексуальную жизнь все же негативно. Лишь в творческих парах, которые вопреки этим негативным факторам могут организовать свою жизнь, фактор изоляции становится позитивным. Некоторые мои пациенты, например, учатся танцам. Другие осваивают кулинарию. Подбираем в каждой паре свои сценарии досуга.

Почему в самоизоляции некоторые решили развестись, а некоторые — пожениться?

Самоизоляция добила слабые отношения, у этих людей появилось больше взаимных претензий. Некоторые ухудшили отношения, но не разводятся, потому что им некуда идти.

Нельзя говорить о буме самоизоляционных свадеб, хотя есть и такие случаи. Ведь некоторые, будучи вместе, наконец-то нашли время поговорить о планах на будущее, например, и пришли к выводу, что настало время узаконить свои отношения. А кто-то, поработав над отношениями, смог обновить их. Нужно постараться использовать кризис для роста и научиться делать лимонад, когда жизнь предлагает только лимон.

«Половина людей, состоящих в отношениях, пишут бывшим, если самоизолируются без партнера»

Мария Давоян, психолог и секс-просветитель

Как изменилась сексуальная жизнь в парах и какие новые сексуальные практики появились у людей в самоизоляции?

Давоян: Пандемия еще не закончилась, поэтому делать какие-то выводы рано — статистика пока не готова, необходимые исследования и анализы еще не проведены, так что в своих идеях мы опираемся в основном на неподтвержденные данные. Но все равно о некоторых тенденциях говорить можно. К таким тенденциям, в частности, относится увеличение потребления порноконтента, о чем свидетельствует статистика сайта PornHub. Увеличение трафика на 24-25 процентов в период самоизоляции — это достаточно большой прирост.

С порно связана мастурбация и удовлетворенность сексуальной жизнью. Исследования показывают, что чем больше человек смотрит порно, тем менее он удовлетворен собственной сексуальной жизнью. И мы можем сделать вывод, что если во время пандемии вы закрылись дома, смотрели порно и не имели возможности встретиться со своим партнером и заняться реальным сексом, ваша удовлетворенность будет намного ниже.

В одном исследовании, посвященном этой теме, приняли участие 1,5 тысячи человек. Исследовалась взаимосвязь между депрессией, тревожностью и разными сексуальными практиками. Во время пандемии желание заниматься сексом увеличилось, однако такая возможность была не у всех, поэтому увеличения количества секса не произошло. Из-за этого, еще и на фоне просмотра порно, сексуальная удовлетворенность резко снизилась, а депрессивные симптомы и тревожность, наоборот, проявились. Они тоже влияют на удовлетворенность.

А по продажам презервативов можно судить о повышении интереса к сексу?

Сложно говорить. С одной стороны, исследования говорят об уменьшении количества пар, которые планируют завести ребенка, что совершенно справедливо, учитывая неопределенность практически во всех сферах жизни. С другой стороны, люди все же остаются дома без возможности развлечь себя как-то иначе, кроме как сексом. Поэтому я не уверена.

А секс-шопы?

Тут — да. Начиная с первой недели карантина в них увеличились продажи презервативов и смазок, а со второй недели — игрушек личного пользования. То есть первые пару недель люди активно занимались парным сексом, а потом — мастурбацией. Тем не менее вероятность беби-бума к январю существует.

Есть много опросов на разных сайтах, затрагивающих вероятность нарушения самоизоляции ради встреч для секса. Эти опросы говорят, что каждый пятый американец нарушал локдаун ради свиданий. Исходя из общения со своими клиентами могу сказать, что в России примерно та же ситуация. Но у нас это происходило не сразу, а где-то с мая. Первое время люди были напуганы и не понимали, какие опасности их ждут в связи с коронавирусом, а чуть позже поняли, что готовы пойти на риск, с учетом того, что их фрустрация от неудовлетворенности слишком высока.

Сексуальная жизнь в парах, конечно, изменилась, но здесь важно понимать, какие были предиспозиции, то есть какие отношения у людей складывались до коронавируса.

Иными словами, если напряжение между людьми возникло еще до кризиса, то вероятность проблем в отношениях и даже разрыва в самоизоляции увеличивается в разы.

Отдельная тема — подростковая сексуальность. Во время пандемии это была одна из самых уязвимых групп. Подростки оставались в самоизоляции с родителями и уходили в интернет, что делает особенно актуальной проблему кибербезопасности. Это касается как неправильной информации о сексе, так и опасностей, связанных с вебкамом и участием в сексуальных практиках, на что они юридически пока не имеют права. Для подростков мы выпустили целый курс по сексуальному образованию и стараемся сделать так, чтобы родители знали об опасностях, которые таит интернет.

Что по поводу бывших партнеров?

Вероятность того, что человек в самоизоляции начнет общаться с бывшим партнером, увеличивается в несколько раз. Некоторые исследования говорят о том, что половина людей, состоящих в отношениях, пишут бывшим, если самоизолируются без партнера. Среди одиноких людей эта доля еще выше — примерно 40 процентов. Это интересная статистика, она показывает, что в стрессовых ситуациях мы стремимся обратиться к чему-то знакомому, к чему-то теплому, в чем мы уверены и что хоть как-то снижает неопределенность. В условиях, когда эта неопределенность повсюду, общение с бывшими — это такой маленький островок, на котором ты точно знаешь, что и как.

Разные сайты проводили опросы на тысячную аудиторию, и эти опросы говорят об увеличении использования приложений для знакомств как среди одиноких людей, так и среди имеющих пару. Однако официальная статистика Tinder говорит о снижении скачиваемости приложения во время пандемии, особенно в марте. Это, конечно, не показатель, есть и другие приложения, тем не менее Tinder упал с четвертого на седьмое место в начале пандемии, и это падение произошло достаточно быстро.

Какие новые сексуальные практики у постоянных пар появились в самоизоляции с появлением в их жизни тех же секс-игрушек? Не появилось ли на этом фоне проблем?

На самом деле секс-игрушки — это полезная штука как инструмент для улучшения сексуальной жизни. В парах в том числе. Например, многие люди были заперты в разных домах, в разных городах и иногда даже в разных странах. И в этом случае секс-игрушки, которые имеют дистанционное управление, очень помогали сохранять близость в отношениях, потому что вне зависимости от того, как ты получаешь оргазм, гормоны вырабатываются те же. Например, у женщин при оргазме вырабатывается гормон окситоцин, который отвечает за спокойствие, привязанность и влюбленность. Поэтому если ты получаешь эти ощущения с секс-игрушкой при созвоне с партнером, то ты испытываешь практически те же чувства, как если бы он находился рядом. Во время такой стрессовой ситуации, как пандемия, секс-игрушки не вредили, а наоборот — помогали. Выброс серотонина и дофамина во время оргазма очень помогает справляться со стрессом.

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Я не думаю, что люди предпочитают мастурбацию и секс-игрушки близости. Наоборот, сейчас телесная близость ценится как никогда. Люди ищут возможность проявлять близость через прикосновения, через объятия, через поцелуи и так далее. Именно этого не хватает в самоизоляции. Если мы говорим о развитии ребенка, те дети, которые не получают достаточного количества прикосновений, могут умереть в младенческом возрасте, потому что прикосновения — это одна из базовых потребностей человека. И она сохраняется на протяжении всей жизни. Поэтому человек всегда выберет для секса человека, а не секс-игрушку, даже если это будет самая лучшая секс-игрушка в мире.

А почему тогда вырос интерес к порно?

На это есть несколько причин. Первая — увеличение стресса, что ведет к психологическому напряжению. Оргазм — как раз один из способов снятия напряжения, и его достаточно легко получить, просматривая порно. Вторая причина — потребность в телесном контакте. Когда ты смотришь на телесный контакт других людей, тоже получаешь удовлетворение от этого. Точно так же, как мы смотрим романтические фильмы, мы смотрим и порно, получая удовольствие и некоторый заряд от того, что делают люди на экране.

Третья причина — когда скучно, мы обращаемся к простым способам развеять эту скуку. Когда ты заперт один дома, просмотр порно — один из простых способов себя развлечь.

А что касается онлайн-дейтинга? Я, честно говоря, думала, что такой способ знакомств должен был стать еще популярнее. Читала, что люди даже стали осознаннее подходить к этому. Это правда?

Думаю, да. Люди стали более осознанно относиться к онлайн-дейтингу. Появились даже коучи, которые помогают составить анкету для того или иного приложения. Это говорит о том, что запрос есть. Кажется, популярность Tinder упала просто из-за того, что другие приложения стали чуть более важными. Скорее всего, Tinder обогнали приложения, связанные со здоровьем и отслеживанием новостной повестки.

Люди стали чуть более серьезно относиться к тому, что им нужно, и искать это. Если человек идет в Tinder, то есть вероятность, что он ищет просто секса, а не отношений. А если человек идет на Badoo, там вероятность найти отношения выше.

А новые отношения могли завязаться на самоизоляции?

Много новых отношений завязалось во время карантина через те же приложения и через онлайн-спид-дейтинги. Это примерно так же, как классический спид-дейтинг (быстрые свидания — прим. «Ленты.ру»), но вместо того, чтобы пересаживаться за разные столики, люди просто в отдельные зум-комнаты заходят и общаются друг с другом.

А тот факт, что на карантине началось много дистанционных отношений, — хорошая тенденция, потому что благодаря таким отношениям вы сможете лучше узнать друг друга до первого физического контакта. Часто те отношения, которые начинаются со страсти, обречены на провал, если там нет глубокой дружбы и понимания друг друга. А отношения на расстоянии как раз дают возможность построить фундамент для будущего.

Можно ли не только знакомиться дистанционно, но и заниматься сексом через VR-технологии, и насколько это нормально?

Нормально, но пока сложновато, потому что технологии еще не настолько развиты, чтобы заниматься сексом с партнером. Но можно смотреть VR-порно.

В целом практики киберсекса, в частности — секс через веб-камеру, также обрели популярность на карантине. Сайты, которые предоставляют доступ к вебкам-моделям, увеличили трафик, потому что люди стали искать возможность контакта и хоть какого-то взаимодействия. Причем поднялся не только спрос, но и предложение. Вебкам-моделей стало больше, поскольку это те же люди, которые так же заперты дома и которым тоже надо чем-то заниматься.

А если говорить не про коммерческий секс, то секс по веб-камере в парах — это отличный способ понять свои потребности и наладить коммуникацию.

В дальнейшем это поможет улучшить качество секса. Исследования показывают, что люди с хорошо прокачанными коммуникативными навыками больше удовлетворены своими отношениями, потому что они умеют объяснять свои потребности.

Может ли коронавирус научить нас ответственнее относиться к вопросам безопасности секса?

В той стране, где висят баннеры, говорящие о том, что верность — это хороший способ предохранения от ВИЧ, и где в то же время больше миллиона ВИЧ-позитивных людей, не стоит ожидать большей частоты использования презервативов благодаря респираторному заболеванию. Количество людей, которые отказываются от презервативов из-за сложившихся стереотипов, даже если у них несколько высших образований, дети или заболевания, зашкаливает. Сначала нужно обеспечить населению хотя бы какой-то базовый уровень сексуального образования.

А что в таком случае, на ваш взгляд, изменится в отношениях россиян после коронавируса? Это будут позитивные или скорее негативные изменения?

Начнут больше ценить близость. Потому что если у тебя что-то отняли, а потом вернули, первое время ты будешь это ценить еще больше. И секс люди начнут ценить больше, потому что когда он был доступнее, то и ценился меньше. А те пары, которые пережили карантин, переживут вообще что угодно вместе. Это отличный стресс-тест. А в карантине могли возникать проблемы даже из-за невозможности отойти от партнера, восстановить энергию, побыть с собой. Рядом с другим человеком мы все в любом случае ведем себя чуть иначе. Часто проблемы возникают из-за бытовухи — «любовная лодка разбилась о быт». Многие бытовые мелочи могут снизить качество отношений. Недовольство накапливается до того момента, пока человек не взорвется.

В случае, если у людей разный сексуальный темперамент, в обычное время они могли уживаться друг с другом.

Например, партнер, которому нужно больше секса, мог выплеснуть энергию в спортзале, встретиться с друзьями или занять себя каким-то проектом. А если люди постоянно вместе и не могут отойти друг от друга, неудовлетворенность может расти.

И не стоит забывать, что бытовые условия не у всех хорошие. Некоторые были заперты впятером в однокомнатной квартире. В этом случае вообще сложно жить, не говоря уже о жизни сексуальной.

Но все-таки некоторые отношения показали себя успешными по итогам карантина. Некоторые вынужденно оказались вместе на карантине и решили пожениться. Это естественный ход отношений, который просто форсировался критическим событием.

В завершение: какой сценарий завершения кризиса вы считаете более вероятным — разводы или самоизоляционные свадьбы?

Одно не исключает другого. Например, итальянские исследователи говорят об увеличении разводов примерно на 30 процентов. В России эта статистика пока не готова, но все данные говорят о том, что нас, скорее всего, ждет тот же сценарий по разводам, что и другие страны. Причем Россия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран, — ожидаемо, что в таких странах будут разводиться больше. Я думаю, что стоит все-таки ожидать роста разводов и расставаний. Причем от таких стран, как Италия, нас отличает тот факт, что в России на протяжении нескольких лет число новых браков в принципе снижается, поэтому и число разводов может стать не слишком высоким. Многие люди живут в гражданском браке и не регистрируют отношения.

Учитывая возможность прерывания беременности на разных сроках, есть вероятность, что не будет беби-бума, а будет просто больше абортов.

Люди будут чаще знакомиться онлайн и развивать отношения в онлайн-пространстве до знакомства в реальной жизни. Однако я думаю, что ценность отношений, по крайней мере в первое время после карантина, будет высокой. Это можно проследить, например, по запросу на вечеринки, на которых можно просто пообниматься с людьми. Мои знакомые, которые организуют такие вечеринки, говорят о небывалом спросе, потому что людям хочется побыть в объятиях, просто почувствовать тепло.