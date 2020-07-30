Как понять, что женщина является асексуалкой

Не хотеть секса — это нормально? Есть люди, которые вообще не чувствуют сексуального влечения. И хотя, по статистике (очень неточной), асексуалы составляют 1% от всего населения планеты, о них важно и нужно говорить, чтобы лучше понимать.

Что такое асексуальность?

Вполне очевидно, что асексуальность противоположна сексуальности. Люди, относящиеся к первой группе, не испытывают никакого влечения к другим. Исследователи обладают очень небольшими знаниями по этой теме. Одни, например, воспринимают асексуальность как расстройство. Большинство же склонны считать, что это ориентация, такая же как гомо— и гетеросексуальность. И последняя точка зрения нам кажется наиболее этичной. Потому что быть асексуалом нормально. Люди не должны чувствовать себя не такими, как все, не совсем нормальными или нездоровыми.

Кстати, важно отметить, что у асексуалов, наоборот, нет никаких проблем со здоровьем. Некоторые люди не хотят заниматься сексом из-за посттравматического синдрома, депрессии или недостатка тестостерона. У них на это есть причина. У асексуалов ее нет: они просто не чувствуют потребности в интиме.

Итак, важно понимать, что некоторые люди не испытывают сексуального влечения.

Но! Это не значит, что асексуалам не могут нравиться другие люди, и совсем не значит, что они не хотят отношений. Асексуалы могут испытывать романтические чувства, эмоциональное и платоническое влечение и даже физическое, включающее поцелуи и прикосновения.

Сексуальность — это спектр. А асексуальность?

Наверняка ты слышала о том, что сексуальность — это спектр. То же самое касается и асексуальности. Одни испытывают отвращение к сексу и даже не могут представить себя занимающимися им. Другие же могут довольно часто практиковать секс, но при этом не испытывать влечения. Причины могут быть разными. Например, партнер асексуала хочет секса и человек идет на уступки или же асексуал вступает в интимные отношения ради рождения ребенка. Итак, отношение к сексу у таких людей тоже может быть разным.

Асексуалы могут мастурбировать

Притом что человека не привлекают в сексуальном плане другие люди, он может мастурбировать и доставлять себе удовольствие самостоятельно. Асексуалы способны получать такое же удовольствие от оргазма, как и другие.

Как понять, что ты асексуалка?

Как правило, асексуальный человек всегда мало интересовался сексом и его не привлекали другие люди в этом отношении. Если ты внезапно потеряла сексуальное влечение, а до этого его испытывала, вряд ли ты относишься к асексуалам.

Конечно, в этом случае лучше обратиться к сексологу и окончательно решить вопрос с ним. Но сперва поразмышляй над следующими вопросами. Они помогут тебе разобраться в себе:

Что сексуальное влечение значит для меня? Испытываю ли я сексуальное влечение? Как я отношусь к сексу? Когда я вижу привлекательных людей, хочется ли мне заняться с ними сексом? Каким образом мне нравится проявлять любовь?

Главное — помни, что правильных или неправильных ответов на эти вопросы нет.