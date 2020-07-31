Женщина бросила парня из-за порнозависимости

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как порнозависимость ее бывшего возлюбленного, которая стала причиной их расставания, испортила ее новые отношения.

Девушка отметила, что с ее нынешним бойфрендом они вместе уже два года. Когда они говорили о прошлых отношениях, она рассказала, что рассталась с бывшим парнем из-за его порнозависимости. По ее словам, он целыми днями смотрел видео для взрослых и не хотел делать ничего другого.

«Он точно предпочел бы смотреть порно, а не проводить время со мной. И он точно не планировал что-то менять», — уточнила автор поста.

Узнав о причине расставания с мужчиной, новый бойфренд пользовательницы Reddit вспылил, сказал, что она поступила очень плохо, и обозвал ее сволочью. Они поругались, и юноша отказался продолжать разговор.

Спустя несколько дней он объяснил, почему так повел себя. Оказалось, что в прошлом он тоже был порнозависимым, однако смог пересилить себя. Парень добавил, что очень стыдился своего пристрастия к роликам для взрослых.

Он признался, что начал смотреть порно, когда ему было 11 лет. Видео стали для него способом уйти от проблем, и постепенно он стал проводит за просмотром все больше и больше времени. В итоге юноша перестал общаться с друзьями и утратил интерес ко всему, кроме порно. В 17 лет он смог осознать, что у него есть зависимость, и побороть ее.

Ранее в июле группа исследователей сообщила, что порно может негативно влиять на мужское здоровье. По их мнению, регулярный просмотр роликов для взрослых провоцирует эректильную дисфункцию. «Есть очень тесная связь между тем, сколько времени мужчина проводит за просмотром порно, и сложностями с эрекцией во время секса с партнером», — отметил профессор Гюнтер де Вин.