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Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой 

Экспресс газета и ещё 4 4 часа назад
Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой
Фото: Экспресс газета
Рэпер Джиган случайно раскрыл таинственного возлюбленного певицы и телеведущей Ольги Орловой. Знаменитости были на одном мероприятии, рэпер снимал панораму себя и окружающих его люде, и в кадр случайно попала Ольга Орлова, танцевавшая со своим мужчиной, которого так тщательно скрывала от любопытствующих.
В последнее время Ольга Орлова не скрывала, что ее сердце занято. Телеведущая публиковала на своей официальной странице в «Инстаграме» фотографии шикарных букетов, романтические ужины и снимки с совместного отдыха, под каждым вторым постом признаваясь, что очень счастлива со своим избранником, но раскрывать его личность не торопилась.
Ранее в СМИ писали, что избранником Ольги стал некий бизнесмен по имени Валерий, который старше певицы. Еще зимой, после Нового года, влюбленные вместе ездили в отпуск, а Ольга публиковала романтичные кадры из путешествия по Самуи. Возлюбленный явно не экономит на Ольге и постоянно радует сюрпризами и приятными подарками. Пользователи надеются, что в скором времени Ольга пойдет под венец и заодно перестанет прятать своего избранника.
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Любовь , Ольга Орлова
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