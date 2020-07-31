Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой 

Рэпер Джиган случайно раскрыл таинственного возлюбленного певицы и телеведущей Ольги Орловой . Знаменитости были на одном мероприятии, рэпер снимал панораму себя и окружающих его люде, и в кадр случайно попала Ольга Орлова, танцевавшая со своим мужчиной, которого так тщательно скрывала от любопытствующих.

В последнее время Ольга Орлова не скрывала, что ее сердце занято. Телеведущая публиковала на своей официальной странице в «Инстаграме» фотографии шикарных букетов, романтические ужины и снимки с совместного отдыха, под каждым вторым постом признаваясь, что очень счастлива со своим избранником, но раскрывать его личность не торопилась.

Ранее в СМИ писали, что избранником Ольги стал некий бизнесмен по имени Валерий, который старше певицы. Еще зимой, после Нового года, влюбленные вместе ездили в отпуск, а Ольга публиковала романтичные кадры из путешествия по Самуи. Возлюбленный явно не экономит на Ольге и постоянно радует сюрпризами и приятными подарками. Пользователи надеются, что в скором времени Ольга пойдет под венец и заодно перестанет прятать своего избранника.