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Что могут рассказать о вас сексуальные фантазии 

WMJ.ru 6 часов назад
Что говорят о вас сексуальные фантазии
Фото: Depositphotos
На этот вопрос отвечает исследователь Джастин Лемиллер, автор книги «Скажи мне, чего ты хочешь».
Лемиллер провел большое исследование и опросил больше 4000 респондентов о их сексуальных фантазиях. Из всего этого он сделал общие выводы. Он обнаружил, что фантазии людей часто связаны с их эмоциональными потребностями.

Если ты мечтаешь о страстном или романтичном сексе

Несмотря на то, что эти фантазии довольно разные, они могут говорить об одном и том же. По мнению эксперта, человек, который фантазирует о страстном или романтичном сексе, боится быть брошенным партнером. Таким образом, он пытается успокоить свое чувство неуверенности и страха.

Если ты мечтаешь о сексе втроем с твоим партнером

Это может говорить о потребности во внимании. Возможно, на данный момент ты им обделена. Кстати, Лемиллер заметил, что эта одна из самых часто встречаемых фантазий.

Если ты мечтаешь о сексе втроем с двумя незнакомцами

Возможно, у тебя нет партнера, но ты все равно готова к сексу втроем. В этом случае ты скорее всего жаждешь не внимания, а приключений. Наверняка тебе в жизни не хватает авантюр.

Если ты мечтаешь о доминировании

По словам Лемиллера, желание подчиниться — еще одна популярная сексуальная фантазия как среди мужчин, так и среди женщин. Это позволяет человеку чувствовать себя любимым и обожаемым, так как партнер демонстрирует непреодолимое влечение к нему.
Но кроме того, это может означать, что ты все держишь под контролем в жизни, и тебе хочется расслабиться и отдать кому-то власть над собой.

Если твои фантазии необычные

Если они не запрещены законом, то пугаться не стоит. Это всего лишь говорит о том, что ты открыта всему новому и не только в сексе. Наверняка ты и в жизни не прочь попробовать что-нибудь незнакомое для тебя.
Кстати, еще один интересный факт. В ходе исследования было замечено, что чаще всего фантазируют люди в возрасте от 40 до 50 лет. Особенно это касется тех, кто долго состоит в моногамных отношениях.
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