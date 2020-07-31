Почему женщина не хочет заниматься сексом

Либидо, особенно женское — загадка. Иногда желание исчезает из-за плохой погоды, усталости или просто банальной простуды. Однако если вы всегда были чувственной особой, а в последнее время неожиданно для себя совершенно не хотите заниматься любовью, стоит внимательнее прислушаться к себе. Возможно, это не просто временное снижение желания, а признак опасных болезней и психологических проблем.

Прежде всего, низкое либидо может быть одним из симптомов хронических заболеваний органов малого таза, а также сахарного диабета и повышенного давления. Об этом говорят данные последнего исследования американской клиники Mayo. Это далеко не полный перечень болезней, которые приводят к резкому спаду сексуального влечения. Важно обратить внимание на свои ощущения во время полового акта: если вы регулярно испытываете болевые ощущения, испытываете сложности с оргазмом, хотя раньше всегда без проблем достигали пика удовольствия, а также начинаете чувствовать отвращение к физической близости, вам стоит немедленно обратиться к гинекологу.

Возможно, причина вовсе не в угасании чувств к партнеру, а в болезнях, о которых вы не подозреваете.

Кроме того, снижение либидо может быть следствием сексуальной дисфункции. Это не просто отсутствие желания заниматься любовью, а серьезное расстройство, которое является одним из признаков бесплодия. Если у мужчин сексуальная дисфункция проявляется в проблемах с эрекцией и эякуляцией, то у женщин начинаются проблемы с либидо, а также непроизвольное сжатие мышц влагалища (вагинизм). Об этом говорит доктор Кейт Монтгомери в фундаментальном исследовании «Сексуальные дисфункции», опубликованном на портале национальной медицинской библиотеки США.

Наконец стоит отметить, что снижение сексуального желания говорит о затаенных обидах.

Наша психика крайне коварна: если мы долго копим агрессию, она начинает, образно говоря, разъедать нас изнутри. Из-за подавленных гнева и обиды мы можем начать страдать от серьезной депрессии и хронической усталости. О психологических факторах, влияющих на снижение либидо, подробно рассказала в интервью порталу WedMD психолог Шерил Кингсберг, доктор философии и доцент американской медицинской школы Case Western Reserve.

« [Сексуальное желание] это чувство близости в отношениях, — заявила Кингсберг, — Поэтому, если вы злитесь на своего супруга, вы теряете желание быть для него желанной. Видите, женская сексуальность крайне многогранна и зависит от целого ряда вещей».

Итак, причин, почему ваше либидо снизилось, может быть множество. Так как потеря сексуального желания может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, не стоит относиться к этому легкомысленно. Лучше всего сразу обратиться к специалистам, сдать необходимые анализы и разобраться, в чем же дело. Если в итоге окажется, что вы просто больше не любите своего партнера или затаили на него сильную обиду, попробуйте разобраться в себе и решить: стоят ли эти отношения психологических проблем и рефлексий.