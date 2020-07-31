WomanHit.ru выяснил, к чему нужно быть готовой.

Отправляясь в отпуск, вам хочется «отключить» голову и наслаждаться покоем и свободой хотя бы несколько недель, однако на отдыхе вы можете завести знакомство, которое перечеркнет все положительные впечатления. Если о плюсах курортного романа сказано уже много, то о минусах редко кто заводит разговор. Но мы рискнули.

У курортного романа есть конец

Для мужчины курортная интрижка выглядит совсем не так, как для женщины: для него мимолетное увлечение может просто начаться и закончиться в одной точке, в то время как женщина не может не строить планов, хотя большинство и понимают, что надеяться на большое чувство за такое короткое время вместе просто нет смысла, пусть истории с хэппи эндом все же случаются. Чем раньше вы поймете, что вам отведено время вместе лишь на время отпуска, тем проще вам будет отпустить человека и вернуться к привычной жизни без эмоционального потрясения.

Вы можете впасть в депрессию

Чрезмерно впечатлительные девушки рискуют не просто испортить впечатления от отдыха, но и впасть в настоящую депрессию по возвращении домой.

В городской суете довольно непросто найти человека, который может подарить такие же яркие эмоции, как это делают мужчины под шум океана.

Вряд ли вы отправляетесь в отпуск, чтобы грустить и рыдать из-за «потеряной любви» где-то далеко. Если вы слишком чувствительны, быстро привязываетесь к людям, подумайте, стоят ли несколько недель мужской компании такого итога? Ведь в отпуске всегда есть чем заняться, найдите развлечение по душе и не зацикливайтесь на поиске партнера для совместного отдыха.

Мужчина не собирается брать ответственность

Как правило, мужчины, которые ищут знакомств в отпуске, совершенно не планируют их продолжать. Их цель — получить максимально яркие впечатления и вернуться домой «подзаряженным». С женщинами не всегда та же история.

Большинство успевает нафантазировать встречи после окончания отпуска, особенно если вы оба из одного города, и самая главная ошибка — считать, что мужчина думает о том же. Подобное несовпадение целей практически всегда оставляет горькое послевкусие у женщин.

Если вы все же решились на короткую интрижку, берите пример со своего отпускного партнера — наслаждайтесь сегодняшним днем.

Мужчина может оказаться мошенником

Теплые края привлекают не только свободных людей, ищущих компанию в лице противоположного пола, но и всевозможных мошенников. Опытному аферисту ничего не стоит втереться в доверие расслабленной и настроенной на отдых одинокой женщине, важно не терять голову и избегать обсуждения подробностей вашей жизни.